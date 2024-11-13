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Posted 13 ноября, 09:58

Published 13 ноября, 09:58

Modified 13 ноября, 10:00

Updated 13 ноября, 10:00

Тюменских перевозчиков наказали за давку в автобусах

Мольбы услышаны: тюменских перевозчиков наказали за давку в автобусах

13 ноября 2024, 09:58
Фото: 1MI.

Тюменских перевозчиков наказали за давку в автобусах

Сюжет
Общественный транспорт
Прокуратура всерьез взялась за проблему общественного транспорта в Тюмени. Причиной послужили публикации СМИ о жалобах местных пассажиров на переполненные автобусы.

Надзорное ведомство приняло ряд мер по улучшению транспортного обслуживания тюменцев, сообщили в Управлении Генпрокуратуры по УрФО. Оказалось, что предприятия, занимающиеся перевозками пассажиров, нарушают свои обязательства по качественному оказанию услуг населению.

Прокуроры, представители муниципальных властей и перевозчики вместе обсудили ситуацию и уже начали ее исправлять. В частности, выписаны штрафы за срывы рейсов, проведены встречи по вопросам замены старых автобусов и улучшения условий труда их водителей.

Один из перевозчиков заключил договор в начале осени на покупку 225 автобусов. Их запустят на линию до конца ноября 2024 года. На текущий момент уже 20 новых автобусов развозят тюменцев по городу, а на остальные оформляют документы.

Ситуацию контролирует Генпрокуратура РФ.

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Недавно мы разбирали основные жалобы тюменцев на общественный транспорт. Автобусы регулярно опаздывают, приезжают переполненными, люди мерзнут на остановках и не успевают вовремя на работу.

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#Татьяна Курганова#Транспорт#Прокуратура#Общественный транспорт#Автобусы#Штрафы
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