Мольбы услышаны: тюменских перевозчиков наказали за давку в автобусах

Posted 13 ноября, 09:58
Published 13 ноября, 09:58
Modified 13 ноября, 10:00
Updated 13 ноября, 10:00
Надзорное ведомство приняло ряд мер по улучшению транспортного обслуживания тюменцев, сообщили в Управлении Генпрокуратуры по УрФО. Оказалось, что предприятия, занимающиеся перевозками пассажиров, нарушают свои обязательства по качественному оказанию услуг населению.
Прокуроры, представители муниципальных властей и перевозчики вместе обсудили ситуацию и уже начали ее исправлять. В частности, выписаны штрафы за срывы рейсов, проведены встречи по вопросам замены старых автобусов и улучшения условий труда их водителей.
Один из перевозчиков заключил договор в начале осени на покупку 225 автобусов. Их запустят на линию до конца ноября 2024 года. На текущий момент уже 20 новых автобусов развозят тюменцев по городу, а на остальные оформляют документы.
Ситуацию контролирует Генпрокуратура РФ.
Недавно мы разбирали основные жалобы тюменцев на общественный транспорт. Автобусы регулярно опаздывают, приезжают переполненными, люди мерзнут на остановках и не успевают вовремя на работу.