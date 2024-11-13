«Домклик»: Рост спроса зафиксировали на вторичном рынке жилья Тюменской области

Posted 13 ноября, 08:50
Published 13 ноября, 08:50
Modified 13 ноября, 08:50
Updated 13 ноября, 08:50
По информации аналитического центра, спрос на жилье на вторичном рынке показал рост на фоне ожиданий последующего роста ключевой ставки Центробанка. В октябре число ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в РФ двинулось в рост, увеличившись на 11% в сравнении с предыдущим месяцем, или до 32,3 тысячи. Аналитики «Домклик» обозначили этот показатель как «один из самых быстрых темпов роста в текущем году». Таким образом, сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по стране в октябре 2024 года поднялся до уровня почти 64% против 31% на рынке новостроек. Подобная тенденция прослеживается по всей стране. При этом максимальный прирост ипотечных сделок со вторичкой зафиксировали в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и в Липецкой (+40%), пишет newsnn.ru.
Всего за период октября россиянам в Сбербанке выдали более 50 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма по которым составила более 200 миллиардов рублей, что в целом поддерживает уровень предыдущих месяцев 2024 года.
Одновременно на рынке строящегося жилья в октябре гражданам предоставили 15,6 тыс. кредитов. Это на 9,4% меньше, чем было в сентябре. Однако это все еще превосходит показатели, зарегистрированные с начала 2024 года, когда Сбербанк по всей стране выносил около 11 тысяч положительных решений по ипотеке в месяц.
В структуре ипотечных выдач падает не только доля новостроек, но и доля ИЖС. Популярным кредитование индивидуального жилищного строительства продолжает оставаться на Сахалине, в Якутии, в Читинской области, на Камчатке и в Приморье (от 13,3% до 7,3% в общем объеме ипотечных выдач). Это обусловлено доступностью привлекательных по своим условиям государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» в указанных регионах.
Таким образом, динамика выдач ипотечных кредитов по-прежнему находится в прямой зависимости от ситуации с мерами государственной поддержки, уверен директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Если в первую половину месяца общее количество сделок составляло восемь-девять тысяч в неделю, то после возобновления выдач по «Семейной ипотеке» показатель продемонстрировал рост до 14 тысяч, а в последнюю неделю — до 22 тысяч, подчеркнул Лейпи. Он также напомнил, что доля льготной ипотеки, со своей стороны, выросла с ~25% до ~55%».