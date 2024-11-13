«Домклик»: Рост спроса зафиксировали на вторичном рынке жилья Тюменской области

По информации аналитического центра, спрос на жилье на вторичном рынке показал рост на фоне ожиданий последующего роста ключевой ставки Центробанка. В октябре число ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в РФ двинулось в рост, увеличившись на 11% в сравнении с предыдущим месяцем, или до 32,3 тысячи. Аналитики «Домклик» обозначили этот показатель как «один из самых быстрых темпов роста в текущем году». Таким образом, сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по стране в октябре 2024 года поднялся до уровня почти 64% против 31% на рынке новостроек. Подобная тенденция прослеживается по всей стране. При этом максимальный прирост ипотечных сделок со вторичкой зафиксировали в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и в Липецкой (+40%), пишет newsnn.ru.