Депутаты Тюменской городской думы посетили Тюменский аккумуляторный завод

Тюменский аккумуляторный завод — это одно из старейших и крупнейших предприятий России, специализирующихся на производстве аккумуляторных батарей. Его история началась в декабре 1941 года, когда в Тюмень эвакуировали завод из Подольска. Уже в феврале 1942 года собрали первую партию аккумуляторов, общий выпуск был около 100 тысяч батарей в год. Это был единственный действующий аккумуляторный завод в стране во времена Великой Отечественной войны.