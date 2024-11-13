Депутаты Тюменской городской думы посетили Тюменский аккумуляторный завод

Posted 13 ноября, 08:14
Published 13 ноября, 08:14
Modified 13 ноября, 08:16
Updated 13 ноября, 08:16
К ним присоединились ветераны и члены Общественной молодежной палаты. Экскурсию провел начальник бюро по внешнеэкономическим связям ТАЗ, депутат Дмитрий Ошурков.
Встреча началась со знакомства с руководством и коллективом предприятия, его структурой и спецификой производства аккумуляторных батарей. Гостям показали цеха и широкий ассортимент выпускаемой продукции, что позволило им оценить масштаб и значение завода для региона и страны в целом.
Тюменский аккумуляторный завод — это одно из старейших и крупнейших предприятий России, специализирующихся на производстве аккумуляторных батарей. Его история началась в декабре 1941 года, когда в Тюмень эвакуировали завод из Подольска. Уже в феврале 1942 года собрали первую партию аккумуляторов, общий выпуск был около 100 тысяч батарей в год. Это был единственный действующий аккумуляторный завод в стране во времена Великой Отечественной войны.
В 1987 году под руководством нынешнего директора Александра Корелякова были расширены производственные мощности, освоено изготовление новых типов аккумуляторных батарей для различных сфер — от автомобилей и автобусов до железнодорожной техники и электротранспорта. За годы существования предприятие освоило более 100 типов аккумуляторных батарей для различных видов транспорта и оборудования.
Мы активно внедряем современные технологии переработки вторичного сырья, строим и оснащаем новые участки для переработки аккумуляторного лома, а также для производства свинцово-сурьмянистых и кальциевых сплавов. Все эти усилия направлены на повышение экологичности производства и снижение воздействия на окружающую среду, — подчеркнул Александр Васильевич, генеральный директор АО «Тюменский аккумуляторный завод».
Система менеджмента качества Тюменского аккумуляторного завода сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень выпускаемой продукции. Дмитрий Ошурков отметил, что марка Tyumen battery известна не только в России, но и за рубежом. Завод имеет широкую сеть торговых представительств, охватывающую более 50 крупных городов России и стран СНГ, и продолжает активно развиваться, ориентируясь на инновации и высокие стандарты качества.
Наш коллега, депутат Дмитрий Ошурков, подробно рассказал о процессе производства аккумуляторов. Впечатлил масштаб завода, а еще больше — люди, которые стоят за его успехом. Александр Васильевич, проработавший на должности директора 38 лет, — пример настоящей преданности своему делу. Отмечу также династии, которые работают на заводе, и молодых специалистов, приходящих сюда на практику и остающихся работать. Важно, что значительная часть продукции, выпускаемой заводом, используется непосредственно в нашем регионе. Мы гордимся тем, что такие высококачественные изделия производятся у нас дома, — подытожила Светлана Владимировна.