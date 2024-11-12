Ямальцы могут пройти диагностику в новом кабинете охраны зрения

Posted 12 ноября, 08:40
Published 12 ноября, 08:40
Modified 12 ноября, 08:42
Updated 12 ноября, 08:42
В Тарко-Сале открыли кабинет охраны зрения, который оснащен современным оборудованием. Он появился в поликлинике ЦРБ.
Диагностировать различные заболевания глаз врачам помогает компьютерный периграф: он позволяет проводить исследование периферического и центрального полей зрения. В свою очередь, бесконтактный автоматический тонометр за считанные минуты измеряет внутриглазное давление с помощью импульсного воздушного потока. По словам заведующей поликлиническим отделением больницы Юлии Коренчук, расширение диагностических возможностей повышает качество медицинской помощи в офтальмологии. Это особенно важно для раннего выявления заболеваний глаз. Развитие профильной помощи отвечает целям нацпроекта «Здравоохранение».
В Тарко-Сале на текущий момент работают детский и взрослый офтальмологические кабинеты, которые обслуживают до 30 пациентов в день. Всего с начала года в регионе открыли три кабинета охраны зрения для детей: впервые — в Губкинском и Пангодах, и уже второй кабинет открыт в детской поликлинике Ноябрьска.
Для ямальской медицины это перспективное направление. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что зрение начинает портиться с детства, и это уже становится системным процессом, вызванным изменением модели жизни детей.
Назрела необходимость внедрять лучшие практики, которые помогут детям сохранить хорошее зрение. Важно подойти комплексно — от упражнений для глаз, которые проводит воспитатель в детском садике, до применения высокотехнологичной медицинской диагностики, — сказал Дмитрий Артюхов.