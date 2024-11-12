Ямальцы могут пройти диагностику в новом кабинете охраны зрения

В Тарко-Сале на текущий момент работают детский и взрослый офтальмологические кабинеты, которые обслуживают до 30 пациентов в день. Всего с начала года в регионе открыли три кабинета охраны зрения для детей: впервые — в Губкинском и Пангодах, и уже второй кабинет открыт в детской поликлинике Ноябрьска.