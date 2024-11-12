Внимание, водители Тюмени! Пять городских светофоров не будут работать 12 ноября

Posted 12 ноября, 03:20
Published 12 ноября, 03:20
Modified 12 ноября, 03:22
Updated 12 ноября, 03:22
В период с 9:00 до 17:00 на перекрестках улиц Т. Чаркова и п. Матмасы, Ямская и Бакинских комиссаров, Барнаульская и Бакинских комиссаров, Барнаульская и Аккумуляторная, Аккумуляторная и Ямская светофоры будут отключены.
Согласно ПДД, в таких случаях предписано руководствоваться дорожными знаками. В МКУ «Тюменьгортранс» просят водителей учитывать информацию об отключениях при выборе маршрута движения.
В последнее время все больше водителей стремятся обезопасить себя в непредвиденных и сложных дорожных условиях. Мы выяснили, что тюменцы стали на 90 процентов чаще учиться езде в непогоду и гололед.