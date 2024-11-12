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Posted 12 ноября, 03:20

Published 12 ноября, 03:20

Modified 12 ноября, 03:22

Updated 12 ноября, 03:22

Пять светофоров Тюмени не будут работать 12 ноября

Внимание, водители Тюмени! Пять городских светофоров не будут работать 12 ноября

12 ноября 2024, 03:20
Фото: 1MI.

Пять светофоров Тюмени не будут работать 12 ноября

12 ноября в Тюмени отключат светофоры на пяти перекрестках. Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения, сообщили «МегаТюмень».

В период с 9:00 до 17:00 на перекрестках улиц Т. Чаркова и п. Матмасы, Ямская и Бакинских комиссаров, Барнаульская и Бакинских комиссаров, Барнаульская и Аккумуляторная, Аккумуляторная и Ямская светофоры будут отключены.

Согласно ПДД, в таких случаях предписано руководствоваться дорожными знаками. В МКУ «Тюменьгортранс» просят водителей учитывать информацию об отключениях при выборе маршрута движения.

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В последнее время все больше водителей стремятся обезопасить себя в непредвиденных и сложных дорожных условиях. Мы выяснили, что тюменцы стали на 90 процентов чаще учиться езде в непогоду и гололед.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Водители#Отключение#Светофоры
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