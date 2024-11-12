В Kronung Group рассказали о финансовых инструментах для инвестиций в недвижимость

После окончания программы льготной ипотеки и удержания высоких цен на жильё в Санкт-Петербурге Ленинградская область становится всё более привлекательной для строительных фирм. За год количество таких компаний увеличилось в 10 раз, достигнув 93 юридических лиц. Многие застройщики, ранее ориентированные на коммерческое строительство, теперь выходят на рынок области с проектами жилья комфорт-класса. В их числе и Kronung Group.