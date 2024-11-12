В Kronung Group рассказали о финансовых инструментах для инвестиций в недвижимость

Posted 12 ноября, 07:03
Published 12 ноября, 07:03
Modified 12 ноября, 07:03
Updated 12 ноября, 07:03
За первые шесть месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для строительства жилья было приобретено свыше 540 гектаров земли. По данным NF Group, на сам регион приходится 94% этой площади. Об этом пишет newsnn.ru.
После окончания программы льготной ипотеки и удержания высоких цен на жильё в Санкт-Петербурге Ленинградская область становится всё более привлекательной для строительных фирм. За год количество таких компаний увеличилось в 10 раз, достигнув 93 юридических лиц. Многие застройщики, ранее ориентированные на коммерческое строительство, теперь выходят на рынок области с проектами жилья комфорт-класса. В их числе и Kronung Group.
Игнатий Найда сообщил, что компания выбрала подход малоэтажного строительства с оригинальными архитектурными и планировочными решениями, а также высоким уровнем благоустройства окружающей территории. Он предположил, что спрос на недвижимость может начать расти уже в первом полугодии 2025 года в связи с ожидаемым снижением ключевой ставки.
Игнатий Найда также упомянул, что два будущих проекта «Кронунг Групп» — это малоэтажные жилые комплексы вблизи Нижнего Суздальского озера в Ленинградской области, в которые планируется инвестировать около 10 миллиардов рублей.
Успешные девелоперы в условиях высокой ключевой ставки часто прибегают к альтернативным источникам финансирования, таким как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и выпуск облигаций. Это открывает новые возможности для инвесторов и предоставляет девелоперам дополнительные способы привлечения капитала, отметил Игнатий Найда.
В этом году «Кронунг Групп» разместила на фондовом рынке свой первый выпуск облигаций на сумму 500 миллионов рублей, со ставкой 22% и сроком погашения через три года. Компания также объявила о создании ЗПИФ, в который войдут недвижимость, договоры долевого участия, ценные бумаги и свободные средства.
По мнению Филиппа Шраге, рынок инвестиций в недвижимость будет расти, поскольку инвестирование в финансовые инструменты девелоперов позволяет участвовать в проектах без непосредственного участия в их реализации.