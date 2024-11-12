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Posted 12 ноября, 07:03

Published 12 ноября, 07:03

Modified 12 ноября, 07:03

Updated 12 ноября, 07:03

В Kronung Group рассказали о финансовых инструментах для инвестиций в недвижимость

В Kronung Group рассказали о финансовых инструментах для инвестиций в недвижимость

12 ноября 2024, 07:03
Филипп Шраге, генеральный директор компании «Кронунг Групп», и её совладелец Игнатий Найда поделились своим видением перспектив инвестирования в строительную отрасль. Они также рассказали о новых строительных проектах компании в Ленинградской области.

За первые шесть месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для строительства жилья было приобретено свыше 540 гектаров земли. По данным NF Group, на сам регион приходится 94% этой площади. Об этом пишет newsnn.ru.

После окончания программы льготной ипотеки и удержания высоких цен на жильё в Санкт-Петербурге Ленинградская область становится всё более привлекательной для строительных фирм. За год количество таких компаний увеличилось в 10 раз, достигнув 93 юридических лиц. Многие застройщики, ранее ориентированные на коммерческое строительство, теперь выходят на рынок области с проектами жилья комфорт-класса. В их числе и Kronung Group.

Игнатий Найда сообщил, что компания выбрала подход малоэтажного строительства с оригинальными архитектурными и планировочными решениями, а также высоким уровнем благоустройства окружающей территории. Он предположил, что спрос на недвижимость может начать расти уже в первом полугодии 2025 года в связи с ожидаемым снижением ключевой ставки.

Игнатий Найда также упомянул, что два будущих проекта «Кронунг Групп» — это малоэтажные жилые комплексы вблизи Нижнего Суздальского озера в Ленинградской области, в которые планируется инвестировать около 10 миллиардов рублей.

Успешные девелоперы в условиях высокой ключевой ставки часто прибегают к альтернативным источникам финансирования, таким как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и выпуск облигаций. Это открывает новые возможности для инвесторов и предоставляет девелоперам дополнительные способы привлечения капитала, отметил Игнатий Найда.

В этом году «Кронунг Групп» разместила на фондовом рынке свой первый выпуск облигаций на сумму 500 миллионов рублей, со ставкой 22% и сроком погашения через три года. Компания также объявила о создании ЗПИФ, в который войдут недвижимость, договоры долевого участия, ценные бумаги и свободные средства.

По мнению Филиппа Шраге, рынок инвестиций в недвижимость будет расти, поскольку инвестирование в финансовые инструменты девелоперов позволяет участвовать в проектах без непосредственного участия в их реализации.

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