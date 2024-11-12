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Posted 12 ноября, 07:55

Published 12 ноября, 07:55

Modified 12 ноября, 07:57

Updated 12 ноября, 07:57

В ДТП в Тюмени автобусу с пассажирами снесло крышу

В ДТП в Тюмени автобусу с пассажирами снесло крышу

12 ноября 2024, 07:55
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тюмени автобус №70 врезался в стоящую впереди спецтехнику. Выступающей конструкцией автобусу буквально снесло крышу.
«Одна из пассажирок рассказала, что их высадили и все пошли на остановку, чтобы пересесть в другой автобус», — сообщили 72.ru.
Фото: 72.ru

Мы обратились в пресс-службу ГИБДД Тюмени за комментарием. Там ответили, что предположительно пострадавших в ДТП нет. Таким образом можно констатировать, что пассажирам просто повезло.

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Недавно сообщалось, что в Тюмени остро стоит вопрос с нехваткой водителей автобусов. Для работы на 89 городских автобусах ищут порядка 180 сотрудников.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#ДТП#Автобус#Спецтехника#Пассажиры
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