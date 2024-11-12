В ДТП в Тюмени автобусу с пассажирами снесло крышу

Posted 12 ноября, 07:55
Published 12 ноября, 07:55
Modified 12 ноября, 07:57
Updated 12 ноября, 07:57
«Одна из пассажирок рассказала, что их высадили и все пошли на остановку, чтобы пересесть в другой автобус», — сообщили 72.ru.
Мы обратились в пресс-службу ГИБДД Тюмени за комментарием. Там ответили, что предположительно пострадавших в ДТП нет. Таким образом можно констатировать, что пассажирам просто повезло.
Недавно сообщалось, что в Тюмени остро стоит вопрос с нехваткой водителей автобусов. Для работы на 89 городских автобусах ищут порядка 180 сотрудников.