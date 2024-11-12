Специалисты СУЭНКО проведут уроки по техническому присоединению к электрическим сетям

Posted 12 ноября, 09:34
Published 12 ноября, 09:34
Modified 12 ноября, 09:36
Updated 12 ноября, 09:36
Занятия ежемесячно проходят в Тюмени и Кургане. Программа включает в себя ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (Личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ».
В Тюменском ЦОКе уроки состоятся по адресу улица Северная, 32 А, 1 этаж:
Телефон для справок: 8-800-700–86–72.
В Курганском ЦОКе уроки состоятся по адресу улица Невежина, 3:
Телефон для справок: 8-800-700-40-50.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.