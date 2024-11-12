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Posted 12 ноября, 09:34

Published 12 ноября, 09:34

Modified 12 ноября, 09:36

Updated 12 ноября, 09:36

Специалисты СУЭНКО проведут уроки по техническому присоединению к электрическим сетям

Специалисты СУЭНКО проведут уроки по техническому присоединению к электрическим сетям

12 ноября 2024, 09:34
Фото: СУЭНКО.
Публикуем график уроков по технологическому присоединению к электрическим сетям (ТП) в Центрах обслуживания клиентов АО «СУЭНКО» на декабрь 2024 года, проводимых на территориях Тюмени и Кургана.

Занятия ежемесячно проходят в Тюмени и Кургане. Программа включает в себя ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (Личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ».

В Тюменском ЦОКе уроки состоятся по адресу улица Северная, 32 А, 1 этаж:

  • Для физических лиц — 12 декабря, начало в 08:30 часов;
  • Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 19 декабря, начало в 08:30 часов.

Телефон для справок: 8-800-700–86–72.

В Курганском ЦОКе уроки состоятся по адресу улица Невежина, 3:

  • Для физических лиц — 17 декабря, начало в 14:00 часов;
  • Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 24 декабря, начало в 14:00 часов.

Телефон для справок: 8-800-700-40-50.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#СУЭНКО#Электроэнергия#Расписание#Курган
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