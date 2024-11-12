НОВИКОМ отчитался о финансовых результатах за 3 квартала текущего года

Представители НОВИКОМа подчеркнули, что такие результаты были достигнуты благодаря сильной ресурсной базе и эффективной стратегии, которая принесла 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли, пишет newsnn.ru. Это почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, когда прибыль составила 13,8 миллиарда рублей.