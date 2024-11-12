НОВИКОМ отчитался о финансовых результатах за 3 квартала текущего года

Posted 12 ноября, 14:13
Published 12 ноября, 14:13
Modified 12 ноября, 14:13
Updated 12 ноября, 14:13
Представители НОВИКОМа подчеркнули, что такие результаты были достигнуты благодаря сильной ресурсной базе и эффективной стратегии, которая принесла 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли, пишет newsnn.ru. Это почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, когда прибыль составила 13,8 миллиарда рублей.
По состоянию на 1 октября 2024 года активы банка составили 839,6 миллиарда рублей, а собственный капитал увеличился на 20,3%, достигнув 112 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы НОВИКОМа составили 1,4 миллиарда рублей, что на 6,3% выше показателей аналогичного периода 2023 года. При этом чистый процентный доход увеличился на 70% и составил 39,8 миллиарда рублей.
Положительные финансовые результаты НОВИКОМа объясняют надежным бизнес-профилем, стабильной ликвидностью и высоким уровнем капитала, что подтверждается высокими кредитными рейтингами. АКРА недавно подтвердило рейтинг банка на уровне АА- со стабильным прогнозом.
В июле текущего года акционеры компании провели общее собрание, на котором было решено распределить дивиденды за 2023 год в размере 5,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на поддержку внутреннего промышленного развития и реализацию важных проектов.
Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ и руководитель Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России, подчеркнула, что положительные финансовые результаты работы НОВИКОМа подтверждают успешность принятой стратегии. Данная стратегия синхронизирована со стратегией акционера — государственной корпорации «Ростех». Важную роль в достижении этих успехов сыграли продуманная политика управления рисками, а также сотрудничество с ведущими промышленными компаниями России на протяжении многих лет.