На III Всероссийском форуме «ТехПред» говорили об идеях студенческих стартапов

В ходе панельной дискуссии обсуждались вопросы развития экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Представители Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, Оренбургского и Поволжского государственных университетов поделились своим ценным опытом. Были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются вузы при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.