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Posted 12 ноября, 18:16

Published 12 ноября, 18:16

Modified 12 ноября, 18:16

Updated 12 ноября, 18:16

На III Всероссийском форуме «ТехПред» говорили об идеях студенческих стартапов

12 ноября 2024, 18:16
На третьем Всероссийском форуме «ТехПред» собрались представители студенческих стартапов, венчурных фондов и производственных компаний, чтобы обсудить ключевые вопросы развития молодежного технологического предпринимательства в России и его роль для достижения технологического суверенитета страны.

Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером события.

Напомним, что федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» был создан для поддержки студенческих стартапов и формирования инновационной среды в вузах. Об этом пишет mkset.ru.

Одним из наиболее значимых моментов форума стал День инноватора, который завершал четвертый поток международного акселератора «Академия инноваторов», организованного Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Участниками стали основатели технологических стартапов, бизнесмены и государственные служащие.

В ходе панельной дискуссии обсуждались вопросы развития экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Представители Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, Оренбургского и Поволжского государственных университетов поделились своим ценным опытом. Были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются вузы при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.

Владимир Богатырев, ректор самарского университета, отметил, что создание консорциумов вузов является эффективным инструментом для развития университетского технологического предпринимательства, так как это позволяет объединять силы и ресурсы различных учебных заведений для решения общих задач.

Алексей Усков, генеральный директор ГК InSmart, рассказал о создании лаборатории в одном из челябинских вузов, где студенты могут работать с профильным оборудованием и решать реальные бизнес-задачи.

Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка «Нобель», поделился опытом использования инструмента Открытого университета Сколково — «Лаборатории по генерации идей». Здесь студенты изучают методологию правильного расчета проектов и развивают навыки определения уникальности.

Форум стал важным событием для развития студенческого технологического предпринимательства, предоставив участникам возможность формировать совместные стратегии и находить пути для более тесного взаимодействия между вузами, бизнесом и государственными структурами для усиления технологического потенциала России.

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