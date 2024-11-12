На III Всероссийском форуме «ТехПред» говорили об идеях студенческих стартапов

Posted 12 ноября, 18:16
Published 12 ноября, 18:16
Modified 12 ноября, 18:16
Updated 12 ноября, 18:16
Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером события.
Напомним, что федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» был создан для поддержки студенческих стартапов и формирования инновационной среды в вузах. Об этом пишет mkset.ru.
Одним из наиболее значимых моментов форума стал День инноватора, который завершал четвертый поток международного акселератора «Академия инноваторов», организованного Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Участниками стали основатели технологических стартапов, бизнесмены и государственные служащие.
В ходе панельной дискуссии обсуждались вопросы развития экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Представители Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, Оренбургского и Поволжского государственных университетов поделились своим ценным опытом. Были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются вузы при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.
Владимир Богатырев, ректор самарского университета, отметил, что создание консорциумов вузов является эффективным инструментом для развития университетского технологического предпринимательства, так как это позволяет объединять силы и ресурсы различных учебных заведений для решения общих задач.
Алексей Усков, генеральный директор ГК InSmart, рассказал о создании лаборатории в одном из челябинских вузов, где студенты могут работать с профильным оборудованием и решать реальные бизнес-задачи.
Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка «Нобель», поделился опытом использования инструмента Открытого университета Сколково — «Лаборатории по генерации идей». Здесь студенты изучают методологию правильного расчета проектов и развивают навыки определения уникальности.
Форум стал важным событием для развития студенческого технологического предпринимательства, предоставив участникам возможность формировать совместные стратегии и находить пути для более тесного взаимодействия между вузами, бизнесом и государственными структурами для усиления технологического потенциала России.