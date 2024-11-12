МТС: большинство тюменцев предпочитает слушать рок-музыку

Популярность рок-н-ролла в Тюмени связана с историческим прошлым города, когда в регионе в середине 80-х существовал рок-клуб, созданный студентами ТюмГУ. В настоящее время в областной столице реализуется проект «Лаборатория для музыкантов M'uzLab», в рамках которого начинающие музыканты могут создать и аранжировать песню, поработать в команде в студии звукозаписи, прослушать лекции от экспертов индустрии. Здесь хорошо развита собственная музыкальная среда, а большую популярность имеют локальные музыкальные фестивали. В их числе «Музсходка» — двухдневный мультижанровый фестиваль, «Этнофест» (ранее — «Небо и земля») — фестиваль этнического и современного творчества, «Родные люди» — зимние и летние фестивали для всей семьи с выступлениями музыкантов, «ТОПЬ» — фестиваль андеграундной музыки и «Сентябрьфест» — мультижанровый андеграундный фестиваль.