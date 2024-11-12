МТС: большинство тюменцев предпочитает слушать рок-музыку

Posted 12 ноября, 11:24
Published 12 ноября, 11:24
Modified 12 ноября, 11:26
Updated 12 ноября, 11:26
Популярность рок-н-ролла в Тюмени связана с историческим прошлым города, когда в регионе в середине 80-х существовал рок-клуб, созданный студентами ТюмГУ. В настоящее время в областной столице реализуется проект «Лаборатория для музыкантов M'uzLab», в рамках которого начинающие музыканты могут создать и аранжировать песню, поработать в команде в студии звукозаписи, прослушать лекции от экспертов индустрии. Здесь хорошо развита собственная музыкальная среда, а большую популярность имеют локальные музыкальные фестивали. В их числе «Музсходка» — двухдневный мультижанровый фестиваль, «Этнофест» (ранее — «Небо и земля») — фестиваль этнического и современного творчества, «Родные люди» — зимние и летние фестивали для всей семьи с выступлениями музыкантов, «ТОПЬ» — фестиваль андеграундной музыки и «Сентябрьфест» — мультижанровый андеграундный фестиваль.
Эксперты предполагают, что в ближайшие годы возрастет популярность гиперпопа, хип-хопа и R&B. Гиперпоп продолжит набирать обороты, привлекая молодежь ярким и энергичным звучанием. Хип-хоп и R&B останутся в топе благодаря своему присутствию в социальных сетях и коротким клипам. Кроме того, музыканты все чаще будут включать в свою музыку фольклорные мотивы. Этнические элементы добавляют музыке глубину и оригинальность. Например, группы, играющие на национальных инструментах, начинают находить свою нишу и привлекать внимание слушателей, которые хотят услышать что-то новое и необычное.
Современные музыканты активно экспериментируют с различными стилями, сочетая элементы поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и металла с этническими мотивами и фольклором. Эти уникальные сочетания, а также звучание национальных инструментов находят отклик у молодой аудитории. Музыканты умело адаптируют национальные мотивы к современным музыкальным направлениям, создавая новые и оригинальные звучания.
Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Все это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае — если жанр или его представитель становятся популярными, — рассказала генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски.