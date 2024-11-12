Издания ТюмГУ-Press удостоены высших наград на конкурсе «Книга года — 2024»

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В Тюмени наградили победителей ежегодного регионального конкурса «Книга года — 2024». В этот раз на конкурс поступило 221 издание в восьми номинациях. В числе лучших оказались пять книг, подготовленных и выпущенных ТюмГУ-Press.

Всего же жюри отметили 24 издания, которые стали лауреатами и дипломантами. В число лучших конкурсных работ попали пять книг, подготовленных и выпущенных издательством ТюмГУ-Press (подразделение Тюменского государственного университета). Нельзя не согласиться с Алексеем Толстым, который говорил, что хорошая книга — как беседа с умным человеком. Отпечатанные в издательстве ТюмГУ научные и литературные труды наших ученых ежегодно входят в число лауреатов регионального конкурса «Книга года» и становятся замечательными собеседниками для читателей, наставниками и учителями для подрастающего поколения, — пояснил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук. Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Так, в номинации «Лучшая научная книга» обладателями диплома лауреата и литеры стали историки Тюменского государственного университета Станислав Николаевич Синегубов и Сергей Павлович Шилов за издание «Доминанты военно-морской политики кайзеровской Германии в отношении Великобритании и России в 1906–1914 гг.». В этой же номинации дипломом II степени отмечена монография Зайтуны Аптрашитовны Тычинских «Мурзы Кульмаметьевы. Книга 1: Власть и могущество (XVII–XVIII вв.)». В номинации «Лучшая учебная книга» победителями названы Елена Сергеевна Земцова, Наталья Николаевна Колоколова, Нина Анатольевна Боме за книгу «Атлас грибных болезней культурных злаков в Тюменской области». Авторы ушли с литерой и дипломом лауреата. Также дипломом III степени в номинации «Лучшая учебная книга» награждено учебное пособие Натальи Владимировны Нестеровой, Вячеслава Ивановича Баканова, Олега Валерьевича Андреева «Физическая химия. Вопросы и ответы. Часть I: Термодинамика. Равновесие. Растворы. Поверхностные явления и адсорбция». В номинации «Самая популярная книга» по результатам интернет-голосования дипломом III степени отмечена книга воспоминаний «Фронтовичка», посвященная 80-летию Победы в Курской битве. Награду с достоинством приняла дочь Владимира Васильевича Московкина, автора издания, Светлана Владимировна Московкина.