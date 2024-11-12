Администрация Тюмени отчиталась о борьбе с незаконными свалками

Posted 12 ноября, 02:28
Published 12 ноября, 02:28
Modified 12 ноября, 02:30
Updated 12 ноября, 02:30
В «МК в Тюмени» сообщили об очистке следующих участков: окружная дорога, территория ТЭЦ-2, лог реки Тюменки, Воронинская гавань. Также от завалов мусора очищены городские улицы: Усадебная, Рябиновая, Зимняя, Александра Логунова.
Работники тюменских служб регулярно занимаются уборкой территорий, где местные жители оставляют свалки, и следят за тем, чтобы эти места сохраняли чистоту. Управы патрулируют места свалок и проводят беседы с нарушителями.
«Работа будет продолжена и в следующем году. Напомним, сообщить о несанкционированной свалке мусора можно на „Зелёную линию“ портала „Тюмень — наш дом“, — сообщили в telegram-канале Администрации города Тюмени.
В Тюменской области на протяжении нескольких лет наблюдается позитивная тенденция к сокращению количества новых свалок отходов. Работа регионального оператора в этом направлении позволяет быстро обнаружить места скопления мусора и привести их в порядок.