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Posted 12 ноября, 02:28

Published 12 ноября, 02:28

Modified 12 ноября, 02:30

Updated 12 ноября, 02:30

Администрация Тюмени отчиталась о борьбе с незаконными свалками

Администрация Тюмени отчиталась о борьбе с незаконными свалками

12 ноября 2024, 02:28
Фото: 1MI.
С начала 2024 года сотрудники коммунальных служб вывезли 16 тыс тонн мусора с незаконных свалок Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В «МК в Тюмени» сообщили об очистке следующих участков: окружная дорога, территория ТЭЦ-2, лог реки Тюменки, Воронинская гавань. Также от завалов мусора очищены городские улицы: Усадебная, Рябиновая, Зимняя, Александра Логунова.

Работники тюменских служб регулярно занимаются уборкой территорий, где местные жители оставляют свалки, и следят за тем, чтобы эти места сохраняли чистоту. Управы патрулируют места свалок и проводят беседы с нарушителями.

«Работа будет продолжена и в следующем году. Напомним, сообщить о несанкционированной свалке мусора можно на „Зелёную линию“ портала „Тюмень — наш дом“, — сообщили в telegram-канале Администрации города Тюмени.
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В Тюменской области на протяжении нескольких лет наблюдается позитивная тенденция к сокращению количества новых свалок отходов. Работа регионального оператора в этом направлении позволяет быстро обнаружить места скопления мусора и привести их в порядок.

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#Татьяна Курганова#Общество#Администрация#Экология#Мусор#Незаконные свалки#Комунальные службы#Борьба со свалками
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