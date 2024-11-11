Тюменский подросток угнал автомобиль и попал к психиатру

Posted 11 ноября, 04:03
Published 11 ноября, 04:03
Modified 11 ноября, 04:05
Updated 11 ноября, 04:05
В мае 2024 года подросток с диагностированным психическим заболеванием решил угнать автомобиль ВАЗ-2107. Компанию ему составил совершеннолетний приятель, который разбил боковое окно камнем и открыл дверь автомобиля. Мальчик сел за руль, соединил провода зажигания и поехал. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Нижнетавдинский районный суд учел имеющуюся инвалидность и то, что подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности. Таким образом, мальчик отделался штрафом в 5 тыс рублей и отправился на лечение к психиатру в амбулаторных условиях.
Ранее мы рассказали, как житель Ялуторовска угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. В этом случае штраф составил 30 тыс рублей.