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Posted 11 ноября, 04:03

Published 11 ноября, 04:03

Modified 11 ноября, 04:05

Updated 11 ноября, 04:05

Тюменский подросток угнал автомобиль и попал к психиатру

Тюменский подросток угнал автомобиль и попал к психиатру

11 ноября 2024, 04:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Нижней Тавде подросток-инвалид по психическому заболеванию угнал автомобиль вместе со своим приятелем. В качестве наказания суд отправил мальчика на принудительное лечение к врачу.

В мае 2024 года подросток с диагностированным психическим заболеванием решил угнать автомобиль ВАЗ-2107. Компанию ему составил совершеннолетний приятель, который разбил боковое окно камнем и открыл дверь автомобиля. Мальчик сел за руль, соединил провода зажигания и поехал. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Нижнетавдинский районный суд учел имеющуюся инвалидность и то, что подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности. Таким образом, мальчик отделался штрафом в 5 тыс рублей и отправился на лечение к психиатру в амбулаторных условиях.

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Ранее мы рассказали, как житель Ялуторовска угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. В этом случае штраф составил 30 тыс рублей.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Суд#Штраф#Угон автомобиля#Нижняя Тавда#Подросток#Инвалидность#Психиатр
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