Тюменский подросток угнал автомобиль и попал к психиатру

В мае 2024 года подросток с диагностированным психическим заболеванием решил угнать автомобиль ВАЗ-2107. Компанию ему составил совершеннолетний приятель, который разбил боковое окно камнем и открыл дверь автомобиля. Мальчик сел за руль, соединил провода зажигания и поехал. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.