Тюменские самокатчики стали чаще попадать в ДТП в 2024 году

Большинство подобных аварий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями самокатов. Часто электросамокатчики превышают безопасную для окружающих скорость, ленятся спешиваться при проезде через перекрестки и пешеходные переходы, забираются на самокат по 2 и более человек. Еще одной проблемой является использование электросамокатов несовершеннолетними.