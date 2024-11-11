Тюменские самокатчики стали чаще попадать в ДТП в 2024 году

Posted 11 ноября, 03:34
Published 11 ноября, 03:34
Modified 11 ноября, 03:36
Updated 11 ноября, 03:36
За 2024 год в Тюменской области произошло 190 аварий с электросамокатами. Один человек погиб и 200 получили травмы. Такую информацию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
В 2023 году зарегистрировано 184 аналогичных ДТП, сообщает «БезФормата» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения. Таким образом, наблюдается пусть и незначительная, но, тем не менее, отрицательная динамика.
Большинство подобных аварий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями самокатов. Часто электросамокатчики превышают безопасную для окружающих скорость, ленятся спешиваться при проезде через перекрестки и пешеходные переходы, забираются на самокат по 2 и более человек. Еще одной проблемой является использование электросамокатов несовершеннолетними.
Сотрудники ГИБДД и администрация города регулярно проводят мероприятия по обеспечению безопасности движения электросамокатов. Однако многое зависит от сознательности самих водителей.
Всего же в России за 9 месяцев 2024 года произошло 3,9 тыс ДТП с электросамокатами. В результате погибли 44 человека, в том числе шестеро детей. Пострадали 4,1 тыс человек, включая 1,4 тыс несовершеннолетних. Такие статистические данные приводят «Известия».
«Наибольшее количество таких ДТП зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, в Краснодарском и Красноярском краях, Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Свердловской и Тюменской областях», — пишут «Известия» со ссылкой на Научный центр БДД МВД России.
Недавно мы публиковали материал о том, что участились случаи вандализма по отношению к электросамокатам. Тюменцы нарочно крушат самокаты и бросают их в неположенных местах.