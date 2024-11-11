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Posted 11 ноября, 12:40

Published 11 ноября, 12:40

Modified 11 ноября, 12:40

Updated 11 ноября, 12:40

Редакция LIFE doc рассказала об отношениях России и Кубы в новом фильме

Редакция LIFE doc рассказала об отношениях России и Кубы в новом фильме

11 ноября 2024, 12:40
Фото: LIFE.
Новый фильм цикла «Новый мир» рассказывает про отношения между Россией и Кубой. Фильм описывает исторические, культурные, экономические и личные связи этих двух государств, а также совместные проекты и инициативы, направленные на укрепление многополярного мира.

Россия и Куба на протяжении нескольких столетий поддерживали друг друга. Например, Куба была важным стратегическим партнером Советского Союза. И в советский период благодаря союзным усилиям страна регулярно получала необходимые товары и продукты, а также помощь при строительстве важных инфраструктурных проектов. Даже после распада СССР и последующей перестройки российско-кубинские связи сохранили свою доверительность и теплоту. Сегодня обе страны предпринимают активные шаги к восстановлению и укреплению этих отношений.

Профессор Гаванского университета Оскар Хулиан Вильяр Барросо отметил высокий потенциал в схожести менталитетов двух государств и во влиянии Российской Федерации, которое часто недооценивается даже самими россиянами. Он заявил, что всё зависит от волевого политического решения — создать новый мир.

В настоящее время особое внимание уделяется развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Также в фильме упоминается о помощи, которую Россия предоставляет Кубе для преодоления последствий экономической блокады США.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Куба Виктор Коронелли сообщил, что пакет сотрудничества между странами включает множество проектов. Одним из них является завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти», который находится в Гаване. Это предприятие считается одним из старейших на Кубе и прошло модернизацию в советский период при поддержке ресурсов Союза. Однако возникла необходимость в модернизации, первый этап которой был успешно завершен в прошлом году. Реконструкция завода осуществляется при участии российских специалистов и финансируется за счет российских заемных средств. Также Россия на ежегодной основе предоставляет Кубе 100 стипендий для обучения в российских университетах.

Создатели фильма рассказали о туризме, который играет ключевую роль в экономике Кубы. В прошлом году остров посетило 185 тысяч россиян. Несмотря на длительный перелет, который длится 13 часов, жители России стремятся посетить остров, известный прекрасными пляжами. Уникальная культурная идентичность Кубы возникла в результате синтеза традиций СССР, Испании и США.

Дополнительные сведения о российско-кубинских отношениях можно узнать из документального фильма «Куба. Остров свободы» документального цикла «Новый мир».

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