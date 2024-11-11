Редакция LIFE doc рассказала об отношениях России и Кубы в новом фильме

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Куба Виктор Коронелли сообщил, что пакет сотрудничества между странами включает множество проектов. Одним из них является завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти», который находится в Гаване. Это предприятие считается одним из старейших на Кубе и прошло модернизацию в советский период при поддержке ресурсов Союза. Однако возникла необходимость в модернизации, первый этап которой был успешно завершен в прошлом году. Реконструкция завода осуществляется при участии российских специалистов и финансируется за счет российских заемных средств. Также Россия на ежегодной основе предоставляет Кубе 100 стипендий для обучения в российских университетах.