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Posted 10 ноября, 04:09

Published 10 ноября, 04:09

Modified 10 ноября, 04:11

Updated 10 ноября, 04:11

В Тюмени 10 ноября похолодает до -7

Опять снег и ураганный ветер: какая погода будет в Тюмени 10 ноября

10 ноября 2024, 04:09
Фото: 1MI.

В Тюмени 10 ноября похолодает до -7

Сюжет
Снег
Переменную облачность, осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 18-20 м/с обещают в воскресенье, 10 ноября, на юге Тюменской области метеорологи. Днем столбики термометров покажут +1…-4, в ночные часы ожидается до -1…-6.

 

В Тюмени 10 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег в утренние часы. Днем столбики термометров покажут +2…-1, в вечерние часы ожидается -6…-7. Ветер будет дуть со скоростью 5,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:09 закат в 16:34, продолжительность дня 8 часов 25 минут.

В Тобольске 10 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит 0…-4, в ночные часы до -7…-8. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03, закат в 16:18, продолжительность дня 8 часов 15 минут.

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В Ишиме 10 ноября метеорологи прогнозируют снег, дождь со снегом в течение дня. Утром и днем столбики термометров поднимутся до -3…+1, ночью температура воздуха опустится до -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью 5,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:48 закат в 16:23, продолжительность дня 8 часов 35 минут.

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