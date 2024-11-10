Опять снег и ураганный ветер: какая погода будет в Тюмени 10 ноября

В Тюмени 10 ноября похолодает до -7

Сюжет Снег

Переменную облачность, осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 18-20 м/с обещают в воскресенье, 10 ноября, на юге Тюменской области метеорологи. Днем столбики термометров покажут +1…-4, в ночные часы ожидается до -1…-6.