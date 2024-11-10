Опять снег и ураганный ветер: какая погода будет в Тюмени 10 ноября

Posted 10 ноября, 04:09
Published 10 ноября, 04:09
Modified 10 ноября, 04:11
Updated 10 ноября, 04:11
В Тюмени 10 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег в утренние часы. Днем столбики термометров покажут +2…-1, в вечерние часы ожидается -6…-7. Ветер будет дуть со скоростью 5,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:09 закат в 16:34, продолжительность дня 8 часов 25 минут.
В Тобольске 10 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит 0…-4, в ночные часы до -7…-8. Скорость ветра составит 5,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03, закат в 16:18, продолжительность дня 8 часов 15 минут.
В Ишиме 10 ноября метеорологи прогнозируют снег, дождь со снегом в течение дня. Утром и днем столбики термометров поднимутся до -3…+1, ночью температура воздуха опустится до -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью 5,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:48 закат в 16:23, продолжительность дня 8 часов 35 минут.