Алкоголь, 16 млн за концерт и «Новые люди». SHAMAN не по делу получил «Заслуженного»?

В условиях возросшего интереса к этой теме в обществе, образ «патриота» для многих артистов становится своего рода бизнес-ресурсом, и SHAMAN является ярким примером. Восприятие его заявлений и поступков у широкой аудитории все меньше ассоциируется с искренними намерениями и все больше воспринимается как товар.