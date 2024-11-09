Алкоголь, 16 млн за концерт и «Новые люди». SHAMAN не по делу получил «Заслуженного»?

Posted 9 ноября, 01:00
Published 9 ноября, 01:00
Modified 9 ноября, 01:00
Updated 9 ноября, 01:00
Одни считают, что такая награда выдана слишком рано — обычно, чтобы заслужить «заслуженного», нужно проработать около 20 лет на сцене.
Другие удивляются, почему награда, которая так тесно связана с культурным наследием страны, досталась исполнителю с такой противоречивой репутацией, в то время как другие открыто утверждают, что SHAMAN давно лишился истинного патриотизма в своём творчестве.
В интернете разразилась полемика, и причина этого очевидна: вместо стремления к высоким идеалам, артиста интересует более приземлённая идея — бренд «Я русский» на всём, что только можно.
Команда артиста объявила, что его вклад в отечественную культуру не ограничится только музыкой. Его представители подали заявку на производство алкоголя, дезодорантов, воска для пола, гелей для массажа, глиттеров для ногтей и даже коры мыльного дерева для стирки — все под гордым именем «Я русский».
Пиарщики назвали такой шаг необходимостью защиты репутации артиста, поскольку, по его словам, недобросовестные предприниматели без его согласия начали использовать образ Дронова и тексты песен для создания «низкокачественного ширпотреба».
Неожиданное желание «сохранить имидж» с помощью дезодорантов и воска для пола породило массу саркастических комментариев в интернете. Пользователи активно делятся своими впечатлениями, задаваясь вопросом: действительно ли за лозунгом «Я русский» стоит что-то большее, чем просто жажда прибыли?
Новость о том, что артисту присвоено столь высокое звание, вызвала бурное обсуждение в обществе. В социальных сетях и на форумах пользователи активно высказывают свое мнение о том, что SHAMAN, чьи концерты оцениваются в миллионы рублей за выступление, получил звание «Заслуженный артист России».
Многие с иронией интересуются, что именно послужило основанием для этого признания — его музыкальные достижения или успешная коммерческая деятельность?
Комментарии в сети колеблются от сарказма до откровенного недовольства. Один из пользователей иронично замечает:
«Неужели теперь каждый, кто поёт патриотические песни и продаёт косметику, автоматически становится заслуженным?»
Другие с грустью отмечают, что с такими артистами патриотизм больше напоминает неискреннюю маркетинговую стратегию, чем искреннее чувство гордости за свою родину.
Но и в первых эшелонах власти не все одобряют имидж артиста. На неделе в Госдуме было выдвинуто новое и интересное предложение — запретить регионам выделять из бюджета более 1 миллиона рублей на концерты, выступления артистов и корпоративные мероприятия. Инициатором законопроекта стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди».
Законопроект предполагает внесение изменений в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В пояснительной записке депутат отметил, что в настоящее время некоторые регионы заключают контракты на проведение концертных мероприятий на чрезмерные суммы, что вызывает удивление и недовольство у населения.
Даванков привел пример, когда муниципальные власти Оренбурга подписали контракт на организацию концерта в честь дня города на сумму 16 миллионов рублей. В качестве амбассадора мероприятия собирался выступить SHAMAN.
Это вызвало значительное недовольство общественности и привело к резкой критике, в результате чего некоторые регионы, в том числе Оренбург, отменили дорогостоящие шоу. Сэкономленные средства депутат предложил направить на поддержку здравоохранения и образования.
Директор SHAMAN'а Антон Коробков-Землянский в своем Telegram-канале высказал мнение, что если законопроект будет принят, «Новым людям» придется самим участвовать в таких мероприятиях.
В ответ на это Коробков-Землянский в своем Telegram-канале отметил, что, если законопроект будет принят, членам партии «Новые люди» придется самим участвовать в городских мероприятиях.
«"Новые люди» оказались партией популистов. Будут, видимо, сами выступать на днях города. Вот, к примеру, День города в Москве — десятки площадок. Сотня артистов. За миллион рублей в столице невозможно провести масштабное мероприятие. Закон либо не будет действовать, либо сразу будут придумывать «исключения», — написал менеджер SHAMAN.
В ответ на это Даванков сообщил, что согласен с предложением представителя SHAMAN'а, и готов организовать площадки для выступлений молодых артистов, которым «трудно пробиться без связей и федерального пиара».
Закончилось все заявлением Коробкова-Землянского, что его неправильно истолковали. И речь, прежде всего, о том, что невозможно организовать день города за миллион рублей.
Но, по существу сказанного о гонораре певца, сложно что-то противопоставить. Хотя бы потому, что, например, за выступление народного артиста РФ Олега Газманова организаторы запрашивают 8,25 миллиона рублей — почти в два раза меньше.
Ситуация вокруг SHAMAN'а олицетворяет необычную тенденцию, когда под маской патриотизма активно развиваются коммерческие проекты — так описывает ситуацию автор статьи Avia.pro.
В условиях возросшего интереса к этой теме в обществе, образ «патриота» для многих артистов становится своего рода бизнес-ресурсом, и SHAMAN является ярким примером. Восприятие его заявлений и поступков у широкой аудитории все меньше ассоциируется с искренними намерениями и все больше воспринимается как товар.
Что на самом деле представляет собой дезодорант «Я русский»? Как он может способствовать укреплению патриотизма или изменению взглядов на свою страну? Возможно, это просто очередной пиар-ход, ориентированный на эмоциональное восприятие публики, а не на истинную ценность.
Каждый продукт под этим брендом — будь то водка или массажный гель — чаще вызывает у потребителей недоумение. Для них «Я русский» — это не просто ассортимент товаров.
Однако, похоже, SHAMAN пришел к выводу, что если не он, то кто-то другой воспользуется этим ярким слоганом для продвижения, поэтому лучше сделать это самому.