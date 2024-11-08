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Posted 8 ноября, 11:07

Published 8 ноября, 11:07

Modified 8 ноября, 11:17

Updated 8 ноября, 11:17

Взрослый мужчина в Ишиме избил двух детей

Взрослый мужчина в Ишиме избил двух детей. Делом заинтересовался глава СК Бастрыкин

8 ноября 2024, 11:07

Взрослый мужчина в Ишиме избил двух детей

Сюжет
Драка
В Ишиме произошла потасовка между двумя детьми и взрослым мужчиной. Последний их попросту избил. Все дело в том, что парочка задирала его сына, чего мужчина не стерпел.

Сообщается, что двое малолетних издевались и смеялись над другим мальчиком, из-за чего за него заступился отец. Дети не успокоились и начали оскорблять отца, отчего он применил к ним силу. К главе СК при этом обратилась мама пострадавших детей, сказав, что избиение двух малолетних взрослым мужчиной недопустимо.

Избитым при этом потребовалась помощь медиков, у них диагностировали ушибы. По факту случившегося следователи города проведут проверку.

Ранее сообщалось о том, что в туалете тюменской школы жестоко избили девочку.

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#Александр Смирнов#Общество#Драка#Новости тюмени
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