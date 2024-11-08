Взрослый мужчина в Ишиме избил двух детей. Делом заинтересовался глава СК Бастрыкин

Сообщается, что двое малолетних издевались и смеялись над другим мальчиком, из-за чего за него заступился отец. Дети не успокоились и начали оскорблять отца, отчего он применил к ним силу. К главе СК при этом обратилась мама пострадавших детей, сказав, что избиение двух малолетних взрослым мужчиной недопустимо.