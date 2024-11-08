В магазине Тюмени нашли запрещенку

Posted 8 ноября, 07:17
Published 8 ноября, 07:17
Modified 8 ноября, 07:19
Updated 8 ноября, 07:19
Представители транспортной прокуратуры провели очередной рейд по магазинам города. На прилавках одной из торговых точек они обнаружили сыр, входящий в список санкционных товаров.
«Поскольку ввоз и реализация указанной продукции запрещены, согласно указу президента Российской Федерации, товар изъят и правомерно уничтожен», — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее мы сообщили, что на рынке Тюмени также изъяли сыр, привезенный из Европы. Сотрудники регионального Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 33 кг сыра из Италии, Франции и Испании.