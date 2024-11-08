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Posted 8 ноября, 07:17

Published 8 ноября, 07:17

Modified 8 ноября, 07:19

Updated 8 ноября, 07:19

В магазине Тюмени изъяли санкционный сыр

В магазине Тюмени нашли запрещенку

8 ноября 2024, 07:17
Фото: 1MI.

В магазине Тюмени изъяли санкционный сыр

Сюжет
Санкции
В одном из магазинов Тюмени обнаружили в продаже сыр иностранного производства, который подходит под определение санкционной продукции.

Представители транспортной прокуратуры провели очередной рейд по магазинам города. На прилавках одной из торговых точек они обнаружили сыр, входящий в список санкционных товаров.

«Поскольку ввоз и реализация указанной продукции запрещены, согласно указу президента Российской Федерации, товар изъят и правомерно уничтожен», — сообщили в надзорном ведомстве.
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Ранее мы сообщили, что на рынке Тюмени также изъяли сыр, привезенный из Европы. Сотрудники регионального Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 33 кг сыра из Италии, Франции и Испании.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Санкции#Продукты#Магазин#Запрещенка
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