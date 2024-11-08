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Posted 8 ноября, 07:40

Published 8 ноября, 07:40

Modified 8 ноября, 07:42

Updated 8 ноября, 07:42

Цыгане из Коркино добрались до Нижнего Новгорода. Хозяин не знал, кому сдает дом

Цыгане из Коркино добрались до Нижнего Новгорода. Хозяин не знал, кому сдает дом

8 ноября 2024, 07:40
Фото: 1MI.
После погромов в домах цыган в Челябинской области, многие семьи начали покидать город Коркино. Некоторым удалось попытаться устроиться в Кстовском округе Нижегородской области, но после вмешательства правоохранительных органов им пришлось покинуть и это место.

23 октября вся страна узнала о трагической гибели 40-летней женщины-таксиста в Коркино: ее тело с ножевыми ранениями было найдено вечером того дня. Вскоре после этого сотни местных вышли на улицы, требуя выдать преступников, что привело к массовым волнениям и погромам.

Подозреваемым в убийстве стал 17-летний парень, который был задержан на следующий день и арестован. Позже был установлен и второй подозреваемый. До начала ноября полиция вела патрулирование улиц в цыганском районе Коркина, чтобы предотвратить новые беспорядки, в то время как некоторые цыганские семьи начали покидать город.

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Необычные гости

Поздно вечером 3 ноября в коттеджный поселок неподалёку от Нижнего Новгорода прибыла большая цыганская семья с десятью детьми. Они арендовали двухэтажный дом у одного из местных жителей. Вскоре к ним присоединились другие цыгане, и вся группа разместилась в одном доме.

Соседи сразу обратили на новых жильцов внимание. По данным местных жителей, они насчитали три микроавтобуса с челябинскими номерами, которые были замечены на территории поселка, говорится в сюжете телепрограммы «Кстати».

После недавних событий в Коркино местные жители выразили опасения и сообщили в полицию о новых жильцах своего соседа. Когда владелец коттеджа пришел домой по вызову участкового, он был удивлён, обнаружив, что в его доме уже находятся более 30 человек.

Видео: Видеозапись сообщества «Вконтакте» «Кстати… (Новости Нижнего Новгорода)».
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Вечером 4 ноября сотрудники Главного управления МВД России по Нижегородской области, регионального УФСБ и Следственного управления СКР по Нижегородской области при поддержке Росгвардии посетили один из домов. В результате проверки они обнаружили 36 человек, среди которых было 15 детей.

Как пояснили следователи, рейд был организован с целью выявления и пресечения незаконной миграции. Однако пресс-служба областного полицейского главка сообщила, что все находившиеся там люди являются гражданами России, зарегистрированными в различных регионах страны.

Все цыгане были проверены по базе данных МВД России, и никаких нарушений общественного порядка за ними не было зафиксировано. Тем не менее, для профилактических целей с приезжими провели беседу.

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Уехали, не прощавшись

Кроме того, на троих человек были составлены административные протоколы по статье КоАП РФ о «Неисполнении родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей», так как их дети не посещают школу. За это им грозит штраф в размере… от 100 до 500 рублей.

Полицейские также выявили нарушение правил хранения зарегистрированного пневматического оружия, которое семья цыган взяла с собой в поездку.

Уже 5 ноября приезжие покинули Нижегородскую область, оставив после себя беспорядок в доме, сломанные двери, мебель и сантехнику. Хозяин жилья жаловался, что аренду за проживание они не оплатили. Куда именно направилась вся группа выходцев из Челябинской области, неизвестно.

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В Коркино тоже неспокойно

Тем временем в Коркино вновь неспокойная обстановка. По словам местных жителей, в пятницу цыгане начали массово возвращаться в свои жилища.

«Почти все приехали обратно. Хоромы баронов взяли под усиленную охрану, дома обычных цыган вроде нет», — подтвердила информацию местная жительница МК.

Другой собеседник утверждает, что многие цыгане не уезжали, а просто скрывались некоторое время. В Еманжелинске, в отличие от Коркино, полиция отсутствует на улицах. Местные жители также выражают недовольство соседством с цыганами.

Мужчины из этой общины не работают и не служат в армии. Некоторые из них угрожают местным жителям расправой. В последние дни стало известно, что некоторым цыганам были вручены повестки на службу в армию, но не уточняется, сколько именно человек их получили. Проблема с цыганским населением существует уже десятки лет.

«После случившегося тише они себя вести не стали, просто их поменьше стало. Но любой серьезный инцидент — и вспыхнет снова. Я думаю, это только начало», — считает местный житель.
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На вопрос о том, куда должны ехать цыгане, другая собеседница издания пояснила, что это не связано с межнациональными конфликтами и никто не выгоняет людей:

«Негативные эмоции у населения вызывает их образ жизни. Есть факты, что они торгуют наркотиками, воруют. Их безграмотные дети лазят по нашим огородам, обносят бабушек-дедушек, слоняются на улице целыми днями».

Самое удивительное и тревожное — это их нежелание что-либо менять, аргументируя это «традициями». При этом, люди взаимодействуют с ними. Местные не требуют их изгнания, а просто хотят, чтобы они трудились, как остальные, отдавали долг Родине и служили в армии.

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Ранее мы публиковали материал, в котором рассказали, как живет цыганская Нахаловка в Тюмени после погромов на Урале.

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