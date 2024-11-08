Цыгане из Коркино добрались до Нижнего Новгорода. Хозяин не знал, кому сдает дом

Мужчины из этой общины не работают и не служат в армии. Некоторые из них угрожают местным жителям расправой. В последние дни стало известно, что некоторым цыганам были вручены повестки на службу в армию, но не уточняется, сколько именно человек их получили. Проблема с цыганским населением существует уже десятки лет.