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Posted 8 ноября, 06:48

Published 8 ноября, 06:48

Modified 8 ноября, 06:50

Updated 8 ноября, 06:50

Фермеры предложат свою продукцию тюменцам на ярмарке 9 ноября

Свежее и натуральное: фермеры предложат свою продукцию тюменцам

8 ноября 2024, 06:48
Фото: 1MI.

Фермеры предложат свою продукцию тюменцам на ярмарке 9 ноября

9 ноября 2024 года на нескольких площадках Тюмени пройдут продовольственные ярмарки. Об этом сообщили в городской администрации.

Тюменские владельцы личных подсобных хозяйств и ремесленники уже в эту субботу представят на прилавках свежий мед, мясо, рыбу и другие товары собственного производства.

Приобрести продукцию тюменцы смогут на следующих ярмарочных площадках:

  1. ул. Севастопольская, 12/3 с 8 до 17 часов;
  2. ул. Льва Толстого, 31 с 8 до 17 часов;
  3. пр. Солнечный, 11 с 8 до 17 часов;
  4. ул. Ставропольская, 15-17 с 9 до 17 часов.

Организатором ярмарки является администрация Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.

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С 9 ноября также начинается ряд мероприятий, посвященных новому термальному сезону в Тюмени и области. Весь месяц термальные комплексы будут развлекать посетителей особыми программами и праздничными активностями.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Агропромышленный комплекс#Ярмарка#Продукция#Фермеры
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