Свежее и натуральное: фермеры предложат свою продукцию тюменцам

Posted 8 ноября, 06:48
Published 8 ноября, 06:48
Modified 8 ноября, 06:50
Updated 8 ноября, 06:50
Тюменские владельцы личных подсобных хозяйств и ремесленники уже в эту субботу представят на прилавках свежий мед, мясо, рыбу и другие товары собственного производства.
Приобрести продукцию тюменцы смогут на следующих ярмарочных площадках:
Организатором ярмарки является администрация Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.
С 9 ноября также начинается ряд мероприятий, посвященных новому термальному сезону в Тюмени и области. Весь месяц термальные комплексы будут развлекать посетителей особыми программами и праздничными активностями.