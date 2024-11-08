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Posted 8 ноября, 09:34

Published 8 ноября, 09:34

Modified 8 ноября, 09:36

Updated 8 ноября, 09:36

Стали известны новые подробности громкой утренней аварии с автобусом в Тюмени

Стали известны новые подробности громкой утренней аварии с автобусом в Тюмени

8 ноября 2024, 09:34
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тюмени после столкновения автобуса с опорой камеры видеофиксации СК возбудил уголовное дело.

По последним данным, в утренней аварии в центре города пострадало 10 пассажиров автобуса в возрасте от 22 до 63 лет. Все они получили синяки, ушибы или другие травмы. Сотрудники экстренных служб оказали пострадавшим необходимую помощь.

Следственные органы по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, сообщили в Следственном комитете РФ.

Обстоятельства произошедшего и точная причина ДТП пока не установлены.

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С какими еще проблемами столкнулись тюменские пассажиры общественного транспорта? Рассказываем в нашем материале.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#ДТП#Следственный комитет#Уголовное дело#Пострадавшие
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