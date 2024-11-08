Стали известны новые подробности громкой утренней аварии с автобусом в Тюмени

Posted 8 ноября, 09:34
Published 8 ноября, 09:34
Modified 8 ноября, 09:36
Updated 8 ноября, 09:36
По последним данным, в утренней аварии в центре города пострадало 10 пассажиров автобуса в возрасте от 22 до 63 лет. Все они получили синяки, ушибы или другие травмы. Сотрудники экстренных служб оказали пострадавшим необходимую помощь.
Следственные органы по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, сообщили в Следственном комитете РФ.
Обстоятельства произошедшего и точная причина ДТП пока не установлены.
С какими еще проблемами столкнулись тюменские пассажиры общественного транспорта? Рассказываем в нашем материале.