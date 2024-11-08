РЖД назначили дополнительные скоростные поезда «Сапсан» в период новогодних каникул

Как сообщается на сайте РЖД, такое решение принято в связи с традиционно повышенным спросом пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период новогодних праздников и рождественских каникул.

Дополнительные поезда «Сапсан» будут курсировать с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года по следующему расписанию: Москва — Санкт-Петербург: Поезд Даты отправления Время отправления Время прибытия Остановки № 764 С 28 декабря по 8 января 11:30 15:20 Бологое, Чудово № 766 С 28 декабря по 8 января 11:40 15:30 Без остановок Санкт-Петербург — Москва: Поезд Даты отправления Время отправления Время прибытия Остановки № 763 С 28 декабря по 8 января 11:00 14:50 Без остановок № 765 С 28 декабря по 8 января 11:10 15:00 Чудово, Бологое Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на сайте, с помощью мобильного приложения, а также во всех кассах дальнего следования. Интересные факты о поезде Сапсан: Первую поездку поезд совершил в декабре 2009 года.

Немецкая компания Siemens будет обслуживать поезда в течение 30 лет.

Максимальная скорость поезда 300 км/ч.

Поезда способны работать при температуре минус 50 градусов.

Один рейс поезда Сапсан обслуживает 24 человека.

В зависимости от состава в поезде либо 10 либо 20 вагонов.