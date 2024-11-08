РЖД назначили дополнительные скоростные поезда «Сапсан» в период новогодних каникул

Posted 8 ноября, 10:11
Published 8 ноября, 10:11
Modified 25 ноября, 10:24
Updated 25 ноября, 10:24
Дополнительные поезда «Сапсан» будут курсировать с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года по следующему расписанию:
Москва — Санкт-Петербург:
|
Поезд
|
Даты отправления
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
№ 764
|
С 28 декабря по 8 января
|
11:30
|
15:20
|
Бологое, Чудово
|
№ 766
|
С 28 декабря по 8 января
|
11:40
|
15:30
|
Без остановок
Санкт-Петербург — Москва:
|
Поезд
|
Даты отправления
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
№ 763
|
С 28 декабря по 8 января
|
11:00
|
14:50
|
Без остановок
|
№ 765
|
С 28 декабря по 8 января
|
11:10
|
15:00
|
Чудово, Бологое
Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.
Оформить проездные документы можно онлайн на сайте, с помощью мобильного приложения, а также во всех кассах дальнего следования.
Интересные факты о поезде Сапсан:
Первую поездку поезд совершил в декабре 2009 года.
Немецкая компания Siemens будет обслуживать поезда в течение 30 лет.
Максимальная скорость поезда 300 км/ч.
Поезда способны работать при температуре минус 50 градусов.
Один рейс поезда Сапсан обслуживает 24 человека.
В зависимости от состава в поезде либо 10 либо 20 вагонов.