Первые жертвы реновации. Тюменская семья лишится дома из-за перестройки города

Как сообщает портал 72.ru, семья из четырех человек строила себе дом так, чтобы хватило на всех. Илья и Кристина знакомы со школьных лет и всегда мечтали о доме. Поэтому после узаконенных отношений, начали искать новые варианты для совместной жизни. В семье двое детей, поэтому хотелось создать место для них.