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Posted 8 ноября, 11:51

Published 8 ноября, 11:51

Modified 8 ноября, 12:09

Updated 8 ноября, 12:09

Тюменская семья лишится дома из-за перестройки города

Первые жертвы реновации. Тюменская семья лишится дома из-за перестройки города

8 ноября 2024, 11:51
Фото: 1MI.

Тюменская семья лишится дома из-за перестройки города

Сюжет
Строительство
Тюменская семья Черепановых поделилась своей довольно сложной историей. Дело в том, что несколько лет жизни и огромные деньги они вложили в свой единственный дом. И этого дома они могут лишиться.

Как сообщает портал 72.ru, семья из четырех человек строила себе дом так, чтобы хватило на всех. Илья и Кристина знакомы со школьных лет и всегда мечтали о доме. Поэтому после узаконенных отношений, начали искать новые варианты для совместной жизни. В семье двое детей, поэтому хотелось создать место для них.

Дом был построен в 2014 году. Теперь же его может и не стать.

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Не зарегистрирован

Черепановы попытались зарегистрировать право на дом. Но в администрации им отказали — оказалось, что часть постройки стоит на землях, принадлежащей городу. Власти дали жить дальше, но сейчас это аукнулось.

Как только по городу начала греметь строительная революция, дом Черепановых попал под снос. И казалось бы, большая потеря, но компенсация должна покрыть расходы. Но из-за регистрации ее можно и не получить.

При этом семья понимает, что съезжать придется, но для начала, хотели бы просто начать диалог с властями, чтобы обсудить условия переезда и не остаться ни с чем.

Ранее сообщалось о том, что власти Тюмени хотят провести КРТ на улице Ветеранов Труда.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Строительство#Реновация
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