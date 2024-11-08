Первые жертвы реновации. Тюменская семья лишится дома из-за перестройки города

Posted 8 ноября, 11:51
Published 8 ноября, 11:51
Modified 8 ноября, 12:09
Updated 8 ноября, 12:09
Как сообщает портал 72.ru, семья из четырех человек строила себе дом так, чтобы хватило на всех. Илья и Кристина знакомы со школьных лет и всегда мечтали о доме. Поэтому после узаконенных отношений, начали искать новые варианты для совместной жизни. В семье двое детей, поэтому хотелось создать место для них.
Дом был построен в 2014 году. Теперь же его может и не стать.
Черепановы попытались зарегистрировать право на дом. Но в администрации им отказали — оказалось, что часть постройки стоит на землях, принадлежащей городу. Власти дали жить дальше, но сейчас это аукнулось.
Как только по городу начала греметь строительная революция, дом Черепановых попал под снос. И казалось бы, большая потеря, но компенсация должна покрыть расходы. Но из-за регистрации ее можно и не получить.
При этом семья понимает, что съезжать придется, но для начала, хотели бы просто начать диалог с властями, чтобы обсудить условия переезда и не остаться ни с чем.
Ранее сообщалось о том, что власти Тюмени хотят провести КРТ на улице Ветеранов Труда.