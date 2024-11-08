Каждый год одна и та же песня: тюменцы не могут быстро добраться на работу

Вторая проблема, связанная с сезонностью и особенностями местного климата, заключается в своевременной уборке снега дорожными службами. Это касается как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта. 7 ноября мы публиковали материал о том, как жители Ишима не могут подойти к автобусам из-за снежных заносов.