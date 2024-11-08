Каждый год одна и та же песня: тюменцы не могут быстро добраться на работу

Posted 8 ноября, 04:04
Published 8 ноября, 04:04
Modified 8 ноября, 04:06
Updated 8 ноября, 04:06
В первую очередь, тюменцы жалуются на то, что автобусы опаздывают и приезжают переполненными. Пока ждут на остановках — замерзают.
«Когда это уже прекратится? Зимой холодно, люди по полчаса стоят на остановках. Когда уже общественный транспорт начнет ездить по расписанию?», — возмутился читатель паблика «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
«Сегодня после обеда стояла на остановке полчаса. Автобус №14, так и не дождалась, позвонила сыну, он меня забрал с остановки», — подтвердили в комментариях к посту.
Вторая проблема, связанная с сезонностью и особенностями местного климата, заключается в своевременной уборке снега дорожными службами. Это касается как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта. 7 ноября мы публиковали материал о том, как жители Ишима не могут подойти к автобусам из-за снежных заносов.
«Прыгайте, как хотите», — написал читатель telegram-канала «Ишим пере Подслушано».
В часы пик пробки на улицах Тюмени достигают 10 баллов. Движение в буквальном смысле парализуется. Количество ДТП также многократно увеличено.
В качестве альтернативы зачастую предлагается воспользоваться услугами такси. Но для многих людей и это не выход: все равно приходится стоять в пробках, а цены за проезд в условиях непогоды взлетают в несколько раз.
Что касается Тюмени и большого объема осадков, мэр города Максим Афанасьев отчитался в своем telegram-канале о том, что за минувшие сутки в уборке снега с проезжих частей задействовали более 450 единиц техники и более 220 рабочих. Сформировавшиеся у обочин валы снега впоследствии вывезли.
Для решения проблемы с общественным транспортом тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1 получило 80 новых современных и комфортных автобусов. Через несколько недель они выйдут на линию.
Кроме того, в городской администрации заявили, что в настоящее время обучение по профессии «водитель автобуса» проходят 27 человек. После окончания подготовки их ждет трудоустройство на предприятие пассажирских перевозок.
В начале ноября 2024 года мы также сообщили о запуске в Тюмени нового маршрута №38. Схему движения можно посмотреть здесь.