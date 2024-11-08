nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 04:04

Published 8 ноября, 04:04

Modified 8 ноября, 04:06

Updated 8 ноября, 04:06

Тюменцы жалуются на проблемы с общественным транспортом в условиях непогоды

Каждый год одна и та же песня: тюменцы не могут быстро добраться на работу

8 ноября 2024, 04:04
Фото: 1MI.

Тюменцы жалуются на проблемы с общественным транспортом в условиях непогоды

Сюжет
Общественный транспорт
На фоне выпавшего снега жители Тюменской области в очередной раз столкнулись с проблемой передвижения по городу на транспорте. Рассказываем об основных жалобах и разбираем причины.

Проблемы

В первую очередь, тюменцы жалуются на то, что автобусы опаздывают и приезжают переполненными. Пока ждут на остановках — замерзают.

«Когда это уже прекратится? Зимой холодно, люди по полчаса стоят на остановках. Когда уже общественный транспорт начнет ездить по расписанию?», — возмутился читатель паблика «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
«Сегодня после обеда стояла на остановке полчаса. Автобус №14, так и не дождалась, позвонила сыну, он меня забрал с остановки», — подтвердили в комментариях к посту.

Вторая проблема, связанная с сезонностью и особенностями местного климата, заключается в своевременной уборке снега дорожными службами. Это касается как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта. 7 ноября мы публиковали материал о том, как жители Ишима не могут подойти к автобусам из-за снежных заносов.

Фото: telegram-канал «Ишим пере Подслушано»
«Прыгайте, как хотите», — написал читатель telegram-канала «Ишим пере Подслушано».

В часы пик пробки на улицах Тюмени достигают 10 баллов. Движение в буквальном смысле парализуется. Количество ДТП также многократно увеличено.

Фото: 2 ГИС

В качестве альтернативы зачастую предлагается воспользоваться услугами такси. Но для многих людей и это не выход: все равно приходится стоять в пробках, а цены за проезд в условиях непогоды взлетают в несколько раз.

Причины и решения

Что касается Тюмени и большого объема осадков, мэр города Максим Афанасьев отчитался в своем telegram-канале о том, что за минувшие сутки в уборке снега с проезжих частей задействовали более 450 единиц техники и более 220 рабочих. Сформировавшиеся у обочин валы снега впоследствии вывезли.

Фото: telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Для решения проблемы с общественным транспортом тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1 получило 80 новых современных и комфортных автобусов. Через несколько недель они выйдут на линию.

Кроме того, в городской администрации заявили, что в настоящее время обучение по профессии «водитель автобуса» проходят 27 человек. После окончания подготовки их ждет трудоустройство на предприятие пассажирских перевозок.

Такси-аферисты: тюменские пассажиры и таксисты научились обманывать друг друга
Узнать подробнее

В начале ноября 2024 года мы также сообщили о запуске в Тюмени нового маршрута №38. Схему движения можно посмотреть здесь.

Читайте также:
Кривое приложение и автобусы-призраки: что происходит с общественным транспортом?Хочешь музыку — плати: тюменские таксисты придумали новый вид заработкаНе успевают за городом: тюменцам придется дальше мириться с давкой в автобусах
#Татьяна Курганова#Общество#Общественный транспорт#Автобусы#Пробки#Цены#Такси#Мэр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика