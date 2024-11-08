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Posted 8 ноября, 10:36

Published 8 ноября, 10:36

Modified 8 ноября, 10:38

Updated 8 ноября, 10:38

Экс-депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким отправлен под стражу

Экс-депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким отправлен под стражу

8 ноября 2024, 10:36
Фото: 1MI.
Бывшему депутату Тюменской городской Думы Андрею Киму изменили меру пресечения. Его заключат под стражу, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима. Его обвиняют в покушении на хищение 3 миллионов рублей и незаконном хранении боеприпасов.

Как выяснилось, обвиняемый нарушил ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста. Тогда прокурор попросил суд изменить подсудимому меру пресечения.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и изменил меру пресечения на арест. Добавим, что рассмотрение уголовного дела продолжается.

Напомним, преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в июне этого года. Депутата Андрея Кима отправили под арест, в его доме провели обыск, в ходе которого обнаружили 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия, которые он незаконно хранил с 2022 года.

Экс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов
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Ранее мы публиковали новость о жестоком убийстве в Тюмени. Мужчину зарезали ножом и бросили в лесном массиве.

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