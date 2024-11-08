Экс-депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким отправлен под стражу

Напомним, преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в июне этого года. Депутата Андрея Кима отправили под арест, в его доме провели обыск, в ходе которого обнаружили 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия, которые он незаконно хранил с 2022 года.