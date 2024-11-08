Экс-депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким отправлен под стражу

Posted 8 ноября, 10:36
Published 8 ноября, 10:36
Modified 8 ноября, 10:38
Updated 8 ноября, 10:38
Центральный районный суд Тюмени приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима. Его обвиняют в покушении на хищение 3 миллионов рублей и незаконном хранении боеприпасов.
Как выяснилось, обвиняемый нарушил ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста. Тогда прокурор попросил суд изменить подсудимому меру пресечения.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и изменил меру пресечения на арест. Добавим, что рассмотрение уголовного дела продолжается.
Напомним, преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в июне этого года. Депутата Андрея Кима отправили под арест, в его доме провели обыск, в ходе которого обнаружили 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия, которые он незаконно хранил с 2022 года.
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