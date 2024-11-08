«Домклик»: После пика туризма в России упали цены на краткосрочную аренду

Также небольшой, но все же подъем цен заметили в середине осени в Ростове-на-Дону (на 4%), в Красноярске (на 4%) и в Калининграде (на 2%), где, по информации экспертов, рынок пока остается на этапе формирования. В названных городах тренды рынка невозможно определить из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы на этих территориях число бронирований выросло в разы).