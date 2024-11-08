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Posted 8 ноября, 08:05

Published 8 ноября, 08:05

Modified 8 ноября, 08:05

Updated 8 ноября, 08:05

«Домклик»: После пика туризма в России упали цены на краткосрочную аренду

«Домклик»: После пика туризма в России упали цены на краткосрочную аренду

8 ноября 2024, 08:05
Фото: 1MI.
Средняя стоимость аренды в России этой осенью будет на уровне около 3,5 тысячи рублей, пишет «Домклик». Исследование ориентируется на статистику сервиса краткосрочной аренды жилья «Домклик24».
Фото: «Домклик»

По информации аналитического центра, в сравнении с летними месяцами, когда в стране был отмечен традиционный подъем туризма, стоимость аренды в российских городах снизилась примерно на 10%. Такая динамика за июль — октябрь 2024 года объясняется тем, что июль традиционно связан с пиком туризма, и собственники пытаются завысить цену предложения, пишет newsnn.ru.

Рассмотрев квартальную динамику, в «Домклик» рассказали, что цены на краткосрочную аренду упали, хотя данная тенденция отмечалась не повсеместно. Например, в Краснодаре этой осенью присутствует рост цен на 15% в сравнении с серединой лета. Аналитики «Домклик» связали этот факт с продолжением на юге России бархатного сезона, привлекающего новых туристов. Таким образом, спрос провоцирует увеличение цен.

Также небольшой, но все же подъем цен заметили в середине осени в Ростове-на-Дону (на 4%), в Красноярске (на 4%) и в Калининграде (на 2%), где, по информации экспертов, рынок пока остается на этапе формирования. В названных городах тренды рынка невозможно определить из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы на этих территориях число бронирований выросло в разы).

Среди наиболее востребованных направлений лидерские позиции по частоте бронирований в России продолжают сохранять российские мегаполисы Санкт-Петербург, Москва и Казань, где, как сообщается, цены осенью упали (в столице — на 8%, а в Северной столице и в Казани — на 20 и 28% соответственно).

«Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность», — подвел итог директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он указал, что в середине лета, на пике спроса, стоимость краткосрочной аренды способна подняться на 30%. Одновременно Алексей Лейпи подчеркнул, что посуточная аренда обычно увеличивается перед Новым годом, причем рост оказывается более значимым.

Ранее «Домклик» обнародовал статистику других исследований о состоянии рынка краткосрочной аренды в России. В частности, в открытый доступ попало исследование о том, какие города РФ представляют собой наиболее востребованные направления у отдыхающих, а также комментарий о том, сколько придется заплатить за посуточную аренду.

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