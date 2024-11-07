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Posted 7 ноября, 12:31

Published 7 ноября, 12:31

Modified 7 ноября, 14:59

Updated 7 ноября, 14:59

Во славу Вольфыча. Тюменский депутат поможет организовать юбилей Жириновского

Во славу Вольфыча. Тюменский депутат поможет организовать юбилей Жириновского

7 ноября 2024, 12:31
Фото: 1MI.
Тюменский депутат и член партии ЛДПР Владимир Сысоев поможет в организации празднования следующего дня рождения Владимира Жириновского.

Сообщается, что Сысоев вошел в вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Какую роль во всем этом сыграет тюменский депутат — пока неизвестно. Неизвестен так же и формат празднования.

Напомним, что празднование юбилея Владимира Жириновского запланировано на 2026 год, указ о государственном торжестве уже подписал президент Владимир Путин.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#ЛДПР#Владимир Жириновский
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