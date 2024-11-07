Во славу Вольфыча. Тюменский депутат поможет организовать юбилей Жириновского

Сообщается, что Сысоев вошел в вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Какую роль во всем этом сыграет тюменский депутат — пока неизвестно. Неизвестен так же и формат празднования.