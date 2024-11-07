В Тюменской области открыли первый памятник ветеранам СВО

Posted 7 ноября, 11:30
Published 7 ноября, 11:30
Modified 7 ноября, 11:47
Updated 7 ноября, 11:47
Как рассказали в Тюменском правительстве, памятник представляет из себя статую современного бойца, а также постамент с подписью и данью уважения всем тем, кто погиб и участвовал в специальной военной операции.
Открыть памятник дали Айлазат Алимовой, супруге погибшего военнослужащего Жаната Алимова, и Михаилу Казаринову, отцу погибшего военнослужащего Николая Казаринова.
Памятник установили в районном центре по инициативе главы района и поддержки областной думы.
Ранее сообщалось о том, что сразу несколько бойцов из района Тюменской области погибли на СВО.