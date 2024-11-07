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Posted 7 ноября, 11:30

Published 7 ноября, 11:30

Modified 7 ноября, 11:47

Updated 7 ноября, 11:47

В Тюменской области открыли первый памятник ветеранам СВО

В Тюменской области открыли первый памятник ветеранам СВО

7 ноября 2024, 11:30
Фото: 1MI.
В Омутинском районе власти открыли первый памятник участникам СВО. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Как рассказали в Тюменском правительстве, памятник представляет из себя статую современного бойца, а также постамент с подписью и данью уважения всем тем, кто погиб и участвовал в специальной военной операции.

Открыть памятник дали Айлазат Алимовой, супруге погибшего военнослужащего Жаната Алимова, и Михаилу Казаринову, отцу погибшего военнослужащего Николая Казаринова.

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Памятник установили в районном центре по инициативе главы района и поддержки областной думы.

Ранее сообщалось о том, что сразу несколько бойцов из района Тюменской области погибли на СВО.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Памятник#Памятники#СВО#Участники СВО
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