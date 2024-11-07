В Тюмени 7 ноября похолодает до -10

Posted 7 ноября, 01:03
Published 7 ноября, 01:03
Modified 7 ноября, 01:03
Updated 7 ноября, 01:03
В Тюмени 7 ноября ожидается пасмурная погода, снег в утренние часы. Днем максимальная температура воздуха составит -6…-7, в вечерние часы термометры покажут -8…-10. Ветер будет дуть со скоростью 6,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:02 закат в 16:40, продолжительность дня 8 часов 38 минут.
В Тобольске 7 ноября ожидается пасмурная погода, снег в дневные часы. Утром и днем температура воздуха составит -6…-7, ночью ожидается до -7…-8. Скорость ветра составит 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:56, закат в 16:25, продолжительность дня 8 часов 29 минут.
В Ишиме 7 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается -6…-5, в ночные часы похолодает до -7…-9. Ветер будет дуть со скоростью 7,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:42 закат в 16:29, продолжительность дня 8 часов 47 минут.