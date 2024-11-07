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Posted 7 ноября, 01:03

Published 7 ноября, 01:03

Modified 7 ноября, 01:03

Updated 7 ноября, 01:03

В Тюмени 7 ноября похолодает до -10

В Тюмени 7 ноября похолодает до -10

7 ноября 2024, 01:03
Фото: 1MI.
Облачную погоду, снег, местами сильный, метель и ветер с порывами до 15-17 м/с прогнозируют метеорологи на юге Тюменской области в четверг, 7 ноября. Максимальная дневная температура воздуха составит -2…-7, ночью ожидается до -5…-10.

В Тюмени 7 ноября ожидается пасмурная погода, снег в утренние часы. Днем максимальная температура воздуха составит -6…-7, в вечерние часы термометры покажут -8…-10. Ветер будет дуть со скоростью 6,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:02 закат в 16:40, продолжительность дня 8 часов 38 минут.

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В Тобольске 7 ноября ожидается пасмурная погода, снег в дневные часы. Утром и днем температура воздуха составит -6…-7, ночью ожидается до -7…-8. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:56, закат в 16:25, продолжительность дня 8 часов 29 минут.

В Ишиме 7 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается -6…-5, в ночные часы похолодает до -7…-9. Ветер будет дуть со скоростью 7,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:42 закат в 16:29, продолжительность дня 8 часов 47 минут.

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