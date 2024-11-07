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Posted 7 ноября, 10:51

Published 7 ноября, 10:51

Modified 7 ноября, 10:59

Updated 7 ноября, 10:59

В деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек

В деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек. ВИДЕО

7 ноября 2024, 10:51
Фото: 1MI.

В деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек

В Ярковском районе Тюменской области следователи обнаружили ужасную картину. В одной из квартир села Ярково загадочно погибла семья из трех человек. При этом обстоятельства их смерти неизвестны.

На месте были найдены женщина, ее сожитель и несовершеннолетняя девочка. Следователи сразу поняли, что умерли они насильственной смертью. На месте были обнаружены следы крови, а также нож.

Ситуацию на контроль в том числе взяла прокуратура. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Видео: СК по Тюменской области.

Известно, что ребенок скончался от удара колющим предметом, на родителях же обнаружены огнестрельные ранения. О случившемся сообщил в полицию сосед погибших, поскольку слышал, что в квартире происходит конфликт. Сейчас приоритетная версия — убил женщину и ребенка сам мужчина, а после свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось о том, что спустя 30 лет задержали серийного убийцу-бизнесмена.

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