В деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек. ВИДЕО

Известно, что ребенок скончался от удара колющим предметом, на родителях же обнаружены огнестрельные ранения. О случившемся сообщил в полицию сосед погибших, поскольку слышал, что в квартире происходит конфликт. Сейчас приоритетная версия — убил женщину и ребенка сам мужчина, а после свел счеты с жизнью.