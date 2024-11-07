В деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек. ВИДЕО

Posted 7 ноября, 10:51
Published 7 ноября, 10:51
Modified 7 ноября, 10:59
Updated 7 ноября, 10:59
На месте были найдены женщина, ее сожитель и несовершеннолетняя девочка. Следователи сразу поняли, что умерли они насильственной смертью. На месте были обнаружены следы крови, а также нож.
Ситуацию на контроль в том числе взяла прокуратура. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Известно, что ребенок скончался от удара колющим предметом, на родителях же обнаружены огнестрельные ранения. О случившемся сообщил в полицию сосед погибших, поскольку слышал, что в квартире происходит конфликт. Сейчас приоритетная версия — убил женщину и ребенка сам мужчина, а после свел счеты с жизнью.
Ранее сообщалось о том, что спустя 30 лет задержали серийного убийцу-бизнесмена.