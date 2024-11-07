Тюменский комитет по делам национальностей возглавил бывший финансист

Как сообщает Вслух.ru, Антон Пермяков возглавил комитет по делам национальностей. Ранее он был начальником управления финансов и правового обеспечения в департаменте общественных связей. Предыдущим временным руководителем комитета в течение двух лет выступал Роман Малыгин.