Тюменский комитет по делам национальностей возглавил бывший финансист

Posted 7 ноября, 10:28
Published 7 ноября, 10:28
Modified 7 ноября, 10:30
Updated 7 ноября, 10:30
Как сообщает Вслух.ru, Антон Пермяков возглавил комитет по делам национальностей. Ранее он был начальником управления финансов и правового обеспечения в департаменте общественных связей. Предыдущим временным руководителем комитета в течение двух лет выступал Роман Малыгин.
«Он получил этот статус после увольнения начальника Владислава Чернова в 2022 году», — заявили Вслух.ru.
Раньше мы рассказывали, что диаспоры готовят боевые группы для влияния на политические и бизнес круги. А все началось с Тюмени.