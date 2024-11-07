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Posted 7 ноября, 10:28

Published 7 ноября, 10:28

Modified 7 ноября, 10:30

Updated 7 ноября, 10:30

Тюменский комитет по делам национальностей возглавил бывший финансист

Тюменский комитет по делам национальностей возглавил бывший финансист

7 ноября 2024, 10:28
Фото: 1MI.
Новой главой тюменского комитета по делам национальностей стал Антон Пермяков. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующий приказ 5 ноября.

Как сообщает Вслух.ru, Антон Пермяков возглавил комитет по делам национальностей. Ранее он был начальником управления финансов и правового обеспечения в департаменте общественных связей. Предыдущим временным руководителем комитета в течение двух лет выступал Роман Малыгин.

«Он получил этот статус после увольнения начальника Владислава Чернова в 2022 году», — заявили Вслух.ru.
Фото: Департамент общественных связей ТО
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Раньше мы рассказывали, что диаспоры готовят боевые группы для влияния на политические и бизнес круги. А все началось с Тюмени.

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#Татьяна Курганова#Общество#Александр Моор#Комитет по делам национальностей#Моор
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