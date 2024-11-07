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Posted 7 ноября, 04:21

Published 7 ноября, 04:21

Modified 7 ноября, 04:23

Updated 7 ноября, 04:23

Тюменские фермеры не соблюдают правила карантина по лейкозу коров

Тюменские фермеры не соблюдают правила карантина по лейкозу коров

7 ноября 2024, 04:21
Фото: 1MI.
Владельцы личных подсобных хозяйств массово пускают на убой и экспорт коров, находящихся в зоне карантина.

С начала года Управление Россельхознадзора по Тюменской области выявило более 120 случаев нарушения требований по утилизации больных лейкозом животных.

«Поступили материалы в отношении 123 владельцев личных подсобных хозяйств Тюменской области, не выполнивших требования специалистов государственной ветеринарной службы о необходимости исполнения плана мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота», — сообщили в пресс-службе ведомства.

К примеру, один из фермеров отправил инфицированный скот на убой прямо на территории своего личного хозяйства. Другой животновод вывез с зараженной территории 2 больных коровы.

Такие случаи являются нарушениями ветеринарного законодательства. Всего Управление объявило 123 предостережения.

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Ранее мы писали, что Россельхознадзор выявил нарушения в отношении 150 голов скота в одном тюменском селе. За выявленные нарушения владелец хозяйства также получил предостережение.

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#Татьяна Курганова#Общество#Нарушения#Животноводство#Россельхознадзор
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