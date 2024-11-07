Тюменские фермеры не соблюдают правила карантина по лейкозу коров

Posted 7 ноября, 04:21
Published 7 ноября, 04:21
Modified 7 ноября, 04:23
Updated 7 ноября, 04:23
С начала года Управление Россельхознадзора по Тюменской области выявило более 120 случаев нарушения требований по утилизации больных лейкозом животных.
«Поступили материалы в отношении 123 владельцев личных подсобных хозяйств Тюменской области, не выполнивших требования специалистов государственной ветеринарной службы о необходимости исполнения плана мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота», — сообщили в пресс-службе ведомства.
К примеру, один из фермеров отправил инфицированный скот на убой прямо на территории своего личного хозяйства. Другой животновод вывез с зараженной территории 2 больных коровы.
Такие случаи являются нарушениями ветеринарного законодательства. Всего Управление объявило 123 предостережения.
Ранее мы писали, что Россельхознадзор выявил нарушения в отношении 150 голов скота в одном тюменском селе. За выявленные нарушения владелец хозяйства также получил предостережение.