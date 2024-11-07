СоцГум ТюмГУ проведет День открытых дверей в формате квеста

Posted 7 ноября, 05:23
Published 7 ноября, 05:23
Modified 7 ноября, 06:20
Updated 7 ноября, 06:20
В ТюмГУ продолжается проект «Открытый университет 2025»: институты и школы приглашают старшеклассников и их родителей, а также педагогов, чтобы обсудить нюансы приема, вступительных испытаний, рассказать об университете, специальностях и направлениях. Программа проекта шире, чем у обычных дней открытых дверей: специалисты и студенты ТюмГУ проводят для учащихся 7-11 классов образовательные экскурсии, мастер-классы, интенсивы и многое другое.
В рамках Дня открытых дверей школьники смогут почувствовать студенческую атмосферу, пообщаться с директором и преподавателями, узнать все об обучении, а также внеучебных активностях в ТюмГУ от студентов старших курсов. Кроме того, для родителей будет организовано «родительское собрание» с представителями приемной комиссии, администрации Института социально-гуманитарных наук, дополнительного образования, управления молодежной политики. Для входа в здание института нужно обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт).
С расписанием Дней открытых дверей других институтов и школ ТюмГУ можно ознакомиться в группе «Абитуриент ТюмГУ» во Вконтакте и в нашей фотогалерее.