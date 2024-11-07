СоцГум ТюмГУ проведет День открытых дверей в формате квеста

В рамках Дня открытых дверей школьники смогут почувствовать студенческую атмосферу, пообщаться с директором и преподавателями, узнать все об обучении, а также внеучебных активностях в ТюмГУ от студентов старших курсов. Кроме того, для родителей будет организовано «родительское собрание» с представителями приемной комиссии, администрации Института социально-гуманитарных наук, дополнительного образования, управления молодежной политики. Для входа в здание института нужно обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт).