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Posted 7 ноября, 05:23

Published 7 ноября, 05:23

Modified 7 ноября, 06:20

Updated 7 ноября, 06:20

СоцГум ТюмГУ проведет День открытых дверей в формате квеста

СоцГум ТюмГУ проведет День открытых дверей в формате квеста

7 ноября 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney.
10 ноября 2024 года в 10:00 часов в Институте социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета по адресу улица Ленина, 23 состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в формате квеста.

В ТюмГУ продолжается проект «Открытый университет 2025»: институты и школы приглашают старшеклассников и их родителей, а также педагогов, чтобы обсудить нюансы приема, вступительных испытаний, рассказать об университете, специальностях и направлениях. Программа проекта шире, чем у обычных дней открытых дверей: специалисты и студенты ТюмГУ проводят для учащихся 7-11 классов образовательные экскурсии, мастер-классы, интенсивы и многое другое.

В рамках Дня открытых дверей школьники смогут почувствовать студенческую атмосферу, пообщаться с директором и преподавателями, узнать все об обучении, а также внеучебных активностях в ТюмГУ от студентов старших курсов. Кроме того, для родителей будет организовано «родительское собрание» с представителями приемной комиссии, администрации Института социально-гуманитарных наук, дополнительного образования, управления молодежной политики. Для входа в здание института нужно обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

С расписанием Дней открытых дверей других институтов и школ ТюмГУ можно ознакомиться в группе «Абитуриент ТюмГУ» во Вконтакте и в нашей фотогалерее.

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#ТюмГУ#Учеба#Мастер-классы#Паспорт#Педагоги#Родители#Экскурсии#Преподаватели#День открытых дверей
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