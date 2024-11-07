Снегопад в Тюмени: за сутки в городе выпало 6 мм осадков

Posted 7 ноября, 08:10
Published 7 ноября, 08:10
Modified 7 ноября, 08:12
Updated 7 ноября, 08:12
В первую очередь была проведена работа по уборке снега на основных магистралях Тюмени, путепроводах, мостах. Уборку выполнили в ночные часы — утром дорожные службы приступили к вывозу снега на полигоны.
Следует отметить, что оперативную работу дорожных служб по уборке города тюменцы отметили. Горожане искренне удивились тому, что техника работала и ночью, и в утренние часы, как во дворах, так на основных магистралях города.
«Шутка дня. Не успел ещё Трамп сесть в президентское кресло, а на улицах Тюмени появились снегоуборочные машины, раньше такого не было», — написал Абелив А. в ВК-группу «ЧС Тюмень».
«Выехали сегодня в 06:25 из поселка Богандинский в сторону Тюмени. Снегоуборочные машины приятно удивили. Спасибо организаторам», — сообщила Елена З.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в Тюмени осадков виде снега не ожидается. Очередная порция осадков обрушится на областную столицу в субботу, 9 ноября. Ожидается выпадение около 5 мм осадков.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг утром на дорогах Тюмени образовались многокилометровые пробки. Причиной заторов стали метель и снегопад. Дорожная ситуация оценивалась в 10 баллов.