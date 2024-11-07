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Posted 7 ноября, 10:58

Published 7 ноября, 10:58

Modified 7 ноября, 10:59

Updated 7 ноября, 10:59

Скидка или фейк? Тюменцы не доверяют ноябрьской «Черной пятнице»

Скидка или фейк? Тюменцы не доверяют ноябрьской «Черной пятнице»

7 ноября 2024, 10:58
Фото: 1MI.
Как указано в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, лишь 11 процентов тюменцев верят в скидки в период «Черной пятницы».

Согласно данным аналитиков, только 11 процентов тюменцев полагают, что скидки в «Черную пятницу» — это честное снижение первоначальных цен. 15 процентов сомневаются в своем ответе, а 74 процента респондентов заявили, что подобные распродажи — обман.

Интересно, что зачастую именно мужчины сомневаются в честности скидок в ноябрьские распродажи. Из всех опрошенных 73 процента не планируют совершать покупки в магазинах и маркетплейсах на «Черную пятницу».

Напомним, в Тюмени растет спрос на работников складов, логистики и ритейла. Это связано с распродажами «11.11» и «Черная пятница».

В Тюменской области взлетел спрос на работников складов и ритейла — почему?
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Ранее «Наш город» писал о том, как не разориться в «Черную пятницу». Можно ли реально купить товары со скидкой до 90% и как избежать хитрых уловок продавцов, предлагающих завышенные цены?

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
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