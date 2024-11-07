Скидка или фейк? Тюменцы не доверяют ноябрьской «Черной пятнице»

Posted 7 ноября, 10:58
Published 7 ноября, 10:58
Modified 7 ноября, 10:59
Updated 7 ноября, 10:59
Согласно данным аналитиков, только 11 процентов тюменцев полагают, что скидки в «Черную пятницу» — это честное снижение первоначальных цен. 15 процентов сомневаются в своем ответе, а 74 процента респондентов заявили, что подобные распродажи — обман.
Интересно, что зачастую именно мужчины сомневаются в честности скидок в ноябрьские распродажи. Из всех опрошенных 73 процента не планируют совершать покупки в магазинах и маркетплейсах на «Черную пятницу».
Напомним, в Тюмени растет спрос на работников складов, логистики и ритейла. Это связано с распродажами «11.11» и «Черная пятница».
Ранее «Наш город» писал о том, как не разориться в «Черную пятницу». Можно ли реально купить товары со скидкой до 90% и как избежать хитрых уловок продавцов, предлагающих завышенные цены?