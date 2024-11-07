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Posted 7 ноября, 12:38

Published 7 ноября, 12:38

Modified 7 ноября, 13:11

Updated 7 ноября, 13:11

Сбивший насмерть человека прокурор Тобольска нашел работу в мэрии

Сбивший насмерть человека прокурор Тобольска нашел работу в мэрии

7 ноября 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.
Уволенный из прокуратуры Денис Полозов, местный прокурор, нашел работу в администрации Тобольска. Оказалось, что теперь он руководит отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тобольского района.

Как сообщает портал URA.RU, Денис Полозов, лишившийся работы в прокуратуре и водительских прав, уже устроился в администрацию несколько дней назад. При этом причина лишения прав серьезная — он сбил человека, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел еще в 2018 году, спустя 6 лет обвиняемый понес наказание и получил возможность работать в администрации города. На суде Полозов отрицал, что был пьян и ссылался на плохое зрение и погодные условия. Суд избрал меру пресечения два года колонии-поселения.

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Ранее сообщалось о том, что в деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени
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