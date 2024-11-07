Сбивший насмерть человека прокурор Тобольска нашел работу в мэрии

Инцидент произошел еще в 2018 году, спустя 6 лет обвиняемый понес наказание и получил возможность работать в администрации города. На суде Полозов отрицал, что был пьян и ссылался на плохое зрение и погодные условия. Суд избрал меру пресечения два года колонии-поселения.