Сбивший насмерть человека прокурор Тобольска нашел работу в мэрии

Posted 7 ноября, 12:38
Published 7 ноября, 12:38
Modified 7 ноября, 13:11
Updated 7 ноября, 13:11
Как сообщает портал URA.RU, Денис Полозов, лишившийся работы в прокуратуре и водительских прав, уже устроился в администрацию несколько дней назад. При этом причина лишения прав серьезная — он сбил человека, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел еще в 2018 году, спустя 6 лет обвиняемый понес наказание и получил возможность работать в администрации города. На суде Полозов отрицал, что был пьян и ссылался на плохое зрение и погодные условия. Суд избрал меру пресечения два года колонии-поселения.