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Posted 7 ноября, 06:52

Published 7 ноября, 06:52

Modified 7 ноября, 06:54

Updated 7 ноября, 06:54

Тюменец вынес из магазина 23 банки красной икры

Решил приблизить Новый год: тюменец вынес из магазина 23 банки красной икры

7 ноября 2024, 06:52
Фото: 1MI.

Тюменец вынес из магазина 23 банки красной икры

Сюжет
Магазин
В одном из магазинов Тюмени на улице Мельникайте мужчина крал икру на протяжении 6 дней. Всю добычу он съел.

Всего злоумышленник вынес в карманах 23 банки на сумму в почти 40 тыс рублей. Вора вычислили по камерам наблюдения и задержали. Дорогостоящий продукт вернуть владельцу не удалось: всю икру мужчина сразу же съедал.

Теперь против любителя традиционного новогоднего лакомства возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе тюменского УМВД.

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С начала года цены на красную икру взлетели в 1,5 раза. Сегодня средняя цена за килограмм продукта составляет 9 тыс рублей.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Уголовное дело#Кража#Магазин#Икра
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