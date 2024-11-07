Решил приблизить Новый год: тюменец вынес из магазина 23 банки красной икры

Posted 7 ноября, 06:52
Published 7 ноября, 06:52
Modified 7 ноября, 06:54
Updated 7 ноября, 06:54
Всего злоумышленник вынес в карманах 23 банки на сумму в почти 40 тыс рублей. Вора вычислили по камерам наблюдения и задержали. Дорогостоящий продукт вернуть владельцу не удалось: всю икру мужчина сразу же съедал.
Теперь против любителя традиционного новогоднего лакомства возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе тюменского УМВД.
С начала года цены на красную икру взлетели в 1,5 раза. Сегодня средняя цена за килограмм продукта составляет 9 тыс рублей.