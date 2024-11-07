На стройке тюменской высотки погиб монтажник

Во время расследования выяснилось, что трагедия произошла из-за неудовлетворительной организации производства работ. В частности, за сотрудниками и работой в целом отсутствовал контроль. Кроме того, работники не проходили медосмотр, инструктажи по охране труда, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.