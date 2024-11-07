На стройке тюменской высотки погиб монтажник

Posted 7 ноября, 06:36
Published 7 ноября, 06:36
Modified 7 ноября, 06:38
Updated 7 ноября, 06:38
Как сообщили в трудовой инспекции Тюменской области, в день ЧП бригада из трех человек приехала на строительную площадку. Рабочий принимал бетон, а плотник и 34-летний монтажник проводили работы на 13-м этаже.
«Плотник приступил к приемке бетона, а монтажник осуществлял пропенивание элементов опалубки. После бетонирования вертикальных пилонов плотнику потребовалась помощь, но коллегу на плите перекрытия он не увидел. На звонок монтажник не отвечал. По рации рабочий сообщил плотнику, что коллега упал, лежит на 3 этаже», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время расследования выяснилось, что трагедия произошла из-за неудовлетворительной организации производства работ. В частности, за сотрудниками и работой в целом отсутствовал контроль. Кроме того, работники не проходили медосмотр, инструктажи по охране труда, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
За допущенные нарушения обязательных требований трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности.
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