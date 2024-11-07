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Posted 7 ноября, 06:36

Published 7 ноября, 06:36

Modified 7 ноября, 06:38

Updated 7 ноября, 06:38

В Тюмени на стройке многоэтажного дома погиб монтажник

На стройке тюменской высотки погиб монтажник

7 ноября 2024, 06:36
Фото: 1MI.

В Тюмени на стройке многоэтажного дома погиб монтажник

Сюжет
Строительство
Трагедия произошла месяц назад, 9 октября 2024 года. На стройке высотки с 13-го упал монтажник. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в трудовой инспекции Тюменской области, в день ЧП бригада из трех человек приехала на строительную площадку. Рабочий принимал бетон, а плотник и 34-летний монтажник проводили работы на 13-м этаже.

«Плотник приступил к приемке бетона, а монтажник осуществлял пропенивание элементов опалубки. После бетонирования вертикальных пилонов плотнику потребовалась помощь, но коллегу на плите перекрытия он не увидел. На звонок монтажник не отвечал. По рации рабочий сообщил плотнику, что коллега упал, лежит на 3 этаже», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время расследования выяснилось, что трагедия произошла из-за неудовлетворительной организации производства работ. В частности, за сотрудниками и работой в целом отсутствовал контроль. Кроме того, работники не проходили медосмотр, инструктажи по охране труда, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

За допущенные нарушения обязательных требований трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске осудили машиниста буровой установки за гибель рабочего. Его обвинили в нарушении правил безопасности. Трагедия произошла на заводе СИБУР в октябре 2023 года.

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