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Posted 7 ноября, 11:32

Published 7 ноября, 11:32

Modified 7 ноября, 11:34

Updated 7 ноября, 11:34

Метеочувствительные, готовимся. Тюменскую область накрыла магнитная буря

Метеочувствительные, готовимся. Тюменскую область накрыла магнитная буря

7 ноября 2024, 11:32
Фото: 1MI.
Сегодня на нашу планету обрушился новый многочасовой геомагнитный шторм. Пока вспышечная активность находится в красной зоне.

Согласно сайту Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня, 7 ноября, на Тюменскую область обрушилась магнитная буря. Ее геоудары составили от трех до пяти баллов. Магнитосфера будет возбуждена и напряжена до завтрашнего дня, 8 ноября.

Что касается вспышечной активности, то она находится в красной зоне. На Солнце произошло 10 вспышек класса С и выше, накануне — 18 вспышек класса С и выше. Среди них наблюдаются вспышки самого высокого класса — Х.

Во время магнитных бурь и сильных солнечных вспышек врачи рекомендуют: снизить физическую нагрузку, дышать свежим воздухом, соблюдать питьевой режим, иметь рядом аптечку с препаратами первой помощи.

Напомним, в 2024 году в середине октября на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря. По классу силы затяжная магнитная буря достигала уровня G4.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью взошла Суперлуна. Полнолуние 17 октября было третьим из четырех и самым близким Суперлунием 2024 года.

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