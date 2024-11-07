Людям некуда идти: в Тюмени восстанавливают сгоревший центр для бездомных

Со дня пожара тюменцы везут одежду и обувь, помогают с восстановлением стен и собирают деньги на ремонт. Строительных материалов катастрофически не хватает. Смета на все экстренные расходы составила почти 2 млн рублей. Сейчас собрано чуть более 600 тыс рублей.