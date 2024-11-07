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Posted 7 ноября, 13:52

Published 7 ноября, 13:52

Modified 7 ноября, 13:54

Updated 7 ноября, 13:54

В Тюмени восстанавливают сгоревший центр для бездомных «Милосердие»

Людям некуда идти: в Тюмени восстанавливают сгоревший центр для бездомных

7 ноября 2024, 13:52
Фото: 1MI.

В Тюмени восстанавливают сгоревший центр для бездомных «Милосердие»

Сотрудники тюменского центра для бездомных просят жителей города помочь материально, чтобы восстановить здание после пожара. Общая сумма срочных расходов составила почти 2 млн рублей.

Напомним, что 19 октября 2024 года в приюте случился страшный пожар. К счастью, обошлось без жертв. Однако крыши над головой лишились почти 80 обездоленных людей.

«Спасать вещи времени не было, нужно было срочно будить и выводить на улицу подопечных центра. Не все могли выбраться самостоятельно — незрячих и маломобильных выносили из задымленного здания на руках», — вспоминают пострадавшие.

Руководитель центра Андрей Якунин заявил, что зданию срочно необходим ремонт. Люди, которым больше некуда деваться, должны как можно скорее вернуться туда, где чувствовали себя как дома.

Со дня пожара тюменцы везут одежду и обувь, помогают с восстановлением стен и собирают деньги на ремонт. Строительных материалов катастрофически не хватает. Смета на все экстренные расходы составила почти 2 млн рублей. Сейчас собрано чуть более 600 тыс рублей.

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Ранее мы рассказывали, что в Тюмени проходят секс-вечеринки в стиле «бомж-пати». Гости приходят в костюмах бездомных и со своей тарой для напитков.

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#Татьяна Курганова#Общество#Пожар#Помощь#Благотворительность#Милосердие#Центр для бездомных
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