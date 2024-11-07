Из Петербурга с выставкой: 12–17 ноября в Тюмени пройдут «Дни Эрмитажа»

Posted 7 ноября, 03:20
Published 7 ноября, 03:20
Modified 7 ноября, 03:22
Updated 7 ноября, 03:22
«Дни Эрмитажа» — это ежегодное мероприятие, проводимое одним из самых удивительных музеев всего мира, Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. В Тюмени такой фестиваль проводится впервые.
В середине ноября 2024 года представили музея развернут выставку, главной темой которой является Отечественная война 1812 года. Посетителей ждет уникальная коллекция: скульптурные бюсты, графические изображения, медальоны, наградные медали и многие другие шедевры изобразительного искусства. Кроме того, можно будет послушать исторические лекции и посмотреть фильм в формате 360 градусов с Константином Хабенским.
«Экспозиция будет работать в Тюмени до 12 февраля следующего года», — сообщили в telegram-канале информационного центра Правительства Тюменской области.
Уже завтра, 8 ноября 2024 года, в Тюмени состоится открытие юбилейного термального сезона. Предлагаем вам ознакомиться с перечнем мероприятий.