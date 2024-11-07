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Posted 7 ноября, 03:20

Published 7 ноября, 03:20

Modified 7 ноября, 03:22

Updated 7 ноября, 03:22

12–17 ноября в Тюмени пройдут «Дни Эрмитажа»

Из Петербурга с выставкой: 12–17 ноября в Тюмени пройдут «Дни Эрмитажа»

7 ноября 2024, 03:20
Фото: 1MI.

12–17 ноября в Тюмени пройдут «Дни Эрмитажа»

Следующая неделя в Тюмени будет посвящена разговорам о войне 1812 года. Сотрудники Эрмитажа познакомят тюменцев и гостей города с тематическими экспонатами знаменитого музея. Площадкой для культурной программы выступит Музейный комплекс им. Словцова.

«Дни Эрмитажа» — это ежегодное мероприятие, проводимое одним из самых удивительных музеев всего мира, Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. В Тюмени такой фестиваль проводится впервые.

В середине ноября 2024 года представили музея развернут выставку, главной темой которой является Отечественная война 1812 года. Посетителей ждет уникальная коллекция: скульптурные бюсты, графические изображения, медальоны, наградные медали и многие другие шедевры изобразительного искусства. Кроме того, можно будет послушать исторические лекции и посмотреть фильм в формате 360 градусов с Константином Хабенским.

«Экспозиция будет работать в Тюмени до 12 февраля следующего года», — сообщили в telegram-канале информационного центра Правительства Тюменской области.
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Уже завтра, 8 ноября 2024 года, в Тюмени состоится открытие юбилейного термального сезона. Предлагаем вам ознакомиться с перечнем мероприятий.

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#Татьяна Курганова#Культура#История#Эрмитаж#Отечественная война 1812 года#Музей#Дни Эрмитажа#Музейный комплекс им. Словцова
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