Из Петербурга с выставкой: 12–17 ноября в Тюмени пройдут «Дни Эрмитажа»

В середине ноября 2024 года представили музея развернут выставку, главной темой которой является Отечественная война 1812 года. Посетителей ждет уникальная коллекция: скульптурные бюсты, графические изображения, медальоны, наградные медали и многие другие шедевры изобразительного искусства. Кроме того, можно будет послушать исторические лекции и посмотреть фильм в формате 360 градусов с Константином Хабенским.