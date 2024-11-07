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Posted 7 ноября, 13:42

Published 7 ноября, 13:42

Modified 7 ноября, 13:44

Updated 7 ноября, 13:44

Власти объяснили причину перекрытия дороги в Тобольске

Это не баллистическая ракета. Власти объяснили причину перекрытия дороги в Тобольске

7 ноября 2024, 13:42
Фото: скриншот видеозаписи Тг-канала правительства Тюменской области.

Власти объяснили причину перекрытия дороги в Тобольске

Жители Тюменской области сообщают об огромной трубе, которую перевозят по реке Иртыш.

Огромная цилиндрическая конструкция, которую транспортировали по реке, представляет собой колонну длиной 102 метра, предназначенную для разделения пропан-пропиленовой фракции. Она была доставлена на «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, как сообщили местные власти.

Эта колонна является ключевым элементом нового проекта завода, в рамках которого будет осуществляться производство полипропилена. Громадный груз перевозили от промышленного порта «ЗапСибНефтехима» до строительной площадки, следуя по федеральным и местным дорогам.

Для того чтобы преодолеть 22,5 километра с колонной, понадобились усилия как сотрудников «Сибура», так и дорожных служб, а также администрации Тобольска.

Отметим, ООО «ЗапСибНефтехим» является одним из ведущих нефтехимических заводов в России и находится в Тобольске. Это предприятие входит в состав холдинга «Сибур», акционерами которого являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

Ранее сообщалось, что в Тобольске башенный кран обрушился на детскую площадку.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Промышленность#Нефтехимическая промышленность
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