Это не баллистическая ракета. Власти объяснили причину перекрытия дороги в Тобольске

Posted 7 ноября, 13:42
Published 7 ноября, 13:42
Modified 7 ноября, 13:44
Updated 7 ноября, 13:44
Огромная цилиндрическая конструкция, которую транспортировали по реке, представляет собой колонну длиной 102 метра, предназначенную для разделения пропан-пропиленовой фракции. Она была доставлена на «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, как сообщили местные власти.
Эта колонна является ключевым элементом нового проекта завода, в рамках которого будет осуществляться производство полипропилена. Громадный груз перевозили от промышленного порта «ЗапСибНефтехима» до строительной площадки, следуя по федеральным и местным дорогам.
Для того чтобы преодолеть 22,5 километра с колонной, понадобились усилия как сотрудников «Сибура», так и дорожных служб, а также администрации Тобольска.
Отметим, ООО «ЗапСибНефтехим» является одним из ведущих нефтехимических заводов в России и находится в Тобольске. Это предприятие входит в состав холдинга «Сибур», акционерами которого являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.