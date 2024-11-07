Есть джакузи и хаммам: рассматриваем фото особняка за 145 миллионов рублей

В коттедже расположены просторная кухня-столовая-гостиная, библиотека, кабинет, три спальни, в каждой из которой оборудованы санузел и гардеробная. Также в доме имеются кинозал с шумоизоляцией, два камина, тренажерный зал, бильярдная, бассейн, джакузи, хаммам, баня на дровах. Для обслуживающего персонала оборудовано отдельное помещение — там имеется все необходимое для жизни.