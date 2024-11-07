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Posted 7 ноября, 07:19

Published 7 ноября, 07:19

Modified 7 ноября, 07:21

Updated 7 ноября, 07:21

В Тюмени продают шикарный особняк с кинозалом за 145 миллионов рублей

Есть джакузи и хаммам: рассматриваем фото особняка за 145 миллионов рублей

7 ноября 2024, 07:19
Фото: Авито.

В Тюмени продают шикарный особняк с кинозалом за 145 миллионов рублей

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Недвижимость
Трехэтажный коттедж на улице Урожайной, рядом с экопарком «Затюменский» в Тюмени пытаются продать уже более года — в декабре 2024 года он был выставлен на продажу за 245 миллионов рублей.

В опубликованном объявлении отмечено, что общая площадь особняка составляет 1056 квадратных метров, земельного участка — 20 соток.

Собственник отмечает, что коттедж является эксклюзивным, построен из голицынскогo керамическогo кирпича. В доме сделан дизайнерский ремонт в стилe Арт-Деко с применением стройматериалов премиум-класса — из Италии, Германии.

Фото: Авито

В коттедже расположены просторная кухня-столовая-гостиная, библиотека, кабинет, три спальни, в каждой из которой оборудованы санузел и гардеробная. Также в доме имеются кинозал с шумоизоляцией, два камина, тренажерный зал, бильярдная, бассейн, джакузи, хаммам, баня на дровах. Для обслуживающего персонала оборудовано отдельное помещение — там имеется все необходимое для жизни.

Фото: Авито

На дворовой территории выполнен ландшафтный дизайн, высажены плодоносящие деревья. Также оборудована летняя кухня с барбекю и мангалом, имеется гараж на два автомобиля, дровяник с погребом.

Коттедж оснащен системой умный дом Elan, охранной и пожарной сигнализацией, установлены системы внутреннего и наружного видеонаблюдения.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продают особняк за 300 миллионов рублей. Дорогостоящее жилье расположено на улице Полевой.

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