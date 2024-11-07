Есть джакузи и хаммам: рассматриваем фото особняка за 145 миллионов рублей

Posted 7 ноября, 07:19
Published 7 ноября, 07:19
Modified 7 ноября, 07:21
Updated 7 ноября, 07:21
В опубликованном объявлении отмечено, что общая площадь особняка составляет 1056 квадратных метров, земельного участка — 20 соток.
Собственник отмечает, что коттедж является эксклюзивным, построен из голицынскогo керамическогo кирпича. В доме сделан дизайнерский ремонт в стилe Арт-Деко с применением стройматериалов премиум-класса — из Италии, Германии.
В коттедже расположены просторная кухня-столовая-гостиная, библиотека, кабинет, три спальни, в каждой из которой оборудованы санузел и гардеробная. Также в доме имеются кинозал с шумоизоляцией, два камина, тренажерный зал, бильярдная, бассейн, джакузи, хаммам, баня на дровах. Для обслуживающего персонала оборудовано отдельное помещение — там имеется все необходимое для жизни.
На дворовой территории выполнен ландшафтный дизайн, высажены плодоносящие деревья. Также оборудована летняя кухня с барбекю и мангалом, имеется гараж на два автомобиля, дровяник с погребом.
Коттедж оснащен системой умный дом Elan, охранной и пожарной сигнализацией, установлены системы внутреннего и наружного видеонаблюдения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продают особняк за 300 миллионов рублей. Дорогостоящее жилье расположено на улице Полевой.