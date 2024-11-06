В Тюмени стали продавать коляски для животных

Posted 6 ноября, 03:02
Published 6 ноября, 03:02
Modified 6 ноября, 03:04
Updated 6 ноября, 03:04
Как сообщает DK.RU, в Тюмени запустили в продажу коляски для небольших и средних животных. Цена на подобные коляски на маркетплейсах колеблется от 5 до 15 тысяч рублей. Продавцы планируют расширение ассортимента в зависимости от потребностей хозяев питомцев.
«Животные должны оставаться животными, не заменяя детей и других членов семьи. Но людям должно быть удобно, безопасно и просто быть заботливыми владельцами», — написано в соцсетях зоомагазина.
Такую коляску можно использовать для перевозки больного или старого животного, а также щенков, которых не успели привить.
Недавно мы писали о том, что с начала года ветеринарные услуги в Тюмени подорожали на 30%. Поставщики подняли цены на расходники и препараты для питомцев.