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Posted 6 ноября, 03:02

Published 6 ноября, 03:02

Modified 6 ноября, 03:04

Updated 6 ноября, 03:04

В Тюмени стали продавать коляски для животных

В Тюмени стали продавать коляски для животных

6 ноября 2024, 03:02
Фото: 1MI.
В сети зоомагазинов «Живая планета» появилась коляска для перевозки собак и кошек. Пока что она представлена в единственном экземпляре. Дальнейший завоз будет зависеть от спроса среди тюменцев.

Как сообщает DK.RU, в Тюмени запустили в продажу коляски для небольших и средних животных. Цена на подобные коляски на маркетплейсах колеблется от 5 до 15 тысяч рублей. Продавцы планируют расширение ассортимента в зависимости от потребностей хозяев питомцев.

Фото: Живая планета. Сеть ветклиник и зоомагазинов / Vk.com
«Животные должны оставаться животными, не заменяя детей и других членов семьи. Но людям должно быть удобно, безопасно и просто быть заботливыми владельцами», — написано в соцсетях зоомагазина.

Такую коляску можно использовать для перевозки больного или старого животного, а также щенков, которых не успели привить.

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Недавно мы писали о том, что с начала года ветеринарные услуги в Тюмени подорожали на 30%. Поставщики подняли цены на расходники и препараты для питомцев.

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#Татьяна Курганова#Общество#Животные#Питомцы#Спрос#Коляски для животных#Зоомагазин
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