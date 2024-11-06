В РЭО назвали компании, включенные в реестр утилизаторов

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что качество подготовки документов, подаваемых на включение в реестр, заметно возросло после проведения семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора для заинтересованных сторон, а также благодаря публикации рекомендаций по заполнению заявлений и оформления сопроводительных документов. Однако некоторые организации, занимающиеся переработкой отходов, все еще не подают заявки на включение в реестр утилизаторов.