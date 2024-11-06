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Posted 6 ноября, 14:49

Published 6 ноября, 14:49

Modified 6 ноября, 14:49

Updated 6 ноября, 14:49

В РЭО назвали компании, включенные в реестр утилизаторов

В РЭО назвали компании, включенные в реестр утилизаторов

6 ноября 2024, 14:49
Фото: 1MI.
В реестр утилизаторов внесены 60 организаций после проверки их документации и проведенных с участием экспертов Российского экологического оператора выездных оценок мощностей по переработке отходов.

Теперь эти компании могут предоставлять услуги по утилизации упаковки и отходов от использованных товаров в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что с текущего года в ходе реформы расширенной ответственности производителей и создания экономики замкнутого цикла началась работа по включению в реестр утилизаторов компаний, которые специализируются на утилизации отходов от использованной продукции, пишет 56orb.ru.

По словам Буцаева, уже 60 организаций успешно прошли проверку документов и выездную оценку на соответствие заявленным данным. Все они были внесены в реестр утилизаторов, а общая перерабатывающая способность этих предприятий составляет 4,8 миллиона тонн отходов в год.

Компании, которые оказались в реестре, занимаются переработкой различных видов отходов, включая аккумуляторы, батарейки, алюминий, бумагу, картон, комбинированную упаковку, древесину, полимеры, шины и резинотехнические изделия, нефтепродукты, стекло, текстиль, а также электротехнику и электронику.

Процедура включения в реестр утилизаторов заключается в проверке заявления и предоставленного пакета документов от организации, а если документарная проверка завершилась успешно, проводится выездная оценка.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что качество подготовки документов, подаваемых на включение в реестр, заметно возросло после проведения семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора для заинтересованных сторон, а также благодаря публикации рекомендаций по заполнению заявлений и оформления сопроводительных документов. Однако некоторые организации, занимающиеся переработкой отходов, все еще не подают заявки на включение в реестр утилизаторов.

Согласно действующему законодательству, переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и передавать необходимые акты лишь после их регистрации в реестре.

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