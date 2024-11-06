В РЭО назвали компании, включенные в реестр утилизаторов

Posted 6 ноября, 14:49
Published 6 ноября, 14:49
Modified 6 ноября, 14:49
Updated 6 ноября, 14:49
Теперь эти компании могут предоставлять услуги по утилизации упаковки и отходов от использованных товаров в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что с текущего года в ходе реформы расширенной ответственности производителей и создания экономики замкнутого цикла началась работа по включению в реестр утилизаторов компаний, которые специализируются на утилизации отходов от использованной продукции, пишет 56orb.ru.
По словам Буцаева, уже 60 организаций успешно прошли проверку документов и выездную оценку на соответствие заявленным данным. Все они были внесены в реестр утилизаторов, а общая перерабатывающая способность этих предприятий составляет 4,8 миллиона тонн отходов в год.
Компании, которые оказались в реестре, занимаются переработкой различных видов отходов, включая аккумуляторы, батарейки, алюминий, бумагу, картон, комбинированную упаковку, древесину, полимеры, шины и резинотехнические изделия, нефтепродукты, стекло, текстиль, а также электротехнику и электронику.
Процедура включения в реестр утилизаторов заключается в проверке заявления и предоставленного пакета документов от организации, а если документарная проверка завершилась успешно, проводится выездная оценка.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что качество подготовки документов, подаваемых на включение в реестр, заметно возросло после проведения семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора для заинтересованных сторон, а также благодаря публикации рекомендаций по заполнению заявлений и оформления сопроводительных документов. Однако некоторые организации, занимающиеся переработкой отходов, все еще не подают заявки на включение в реестр утилизаторов.
Согласно действующему законодательству, переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и передавать необходимые акты лишь после их регистрации в реестре.