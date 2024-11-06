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Posted 6 ноября, 12:28

Published 6 ноября, 12:28

Modified 6 ноября, 13:49

Updated 6 ноября, 13:49

Тюменские трассы замело до основания, а улететь из города в Египет можно подешевле

Тюменские трассы замело до основания, а улететь из города в Египет можно подешевле

6 ноября 2024, 12:28
Фото: 1MI.
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Итоги
В Тюмени сегодня природный катаклизм. Всю трассу, как и город накрыло жуткой метелью. Видимость практически нулевая. При этом, жителям региона напомнили, что как только погода станет лучше — можно по дешевке улететь в Египет.

Снежная завеса

Тюмень и прилегающие трассы накрыла метель. Серьезней всего ситуация на участке Тюмень — Омск. Там постоянно дежурят сотрудники ГАИ, а также просят водителей фур останавливаться на обочине, чтобы переждать на обочине и не создавать аварийные ситуации.

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Дешевый перелет

Тем временем, тюменцам предлагают спастись от метели и похолодания и слетать в Египет. Билеты при этом дешевые — ниже 7 тысяч за один. Правда, предполагает он полет в одну сторону и без какого-либо тура. Однако, если есть намеченный план — вполне можно воспользоваться акцией щедрости.

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Нищета на месте

Неутешительная статистика. 48 процентов респондентов из Тюменской области сообщили, что их дохода не хватает для покрытия необходимых для жизни расходов. Цифрами поделился один из сервисов по поиску работы. Чаще всего жители региона отказываются от новой одежды и обуви, путешествий, досуга и даже собственного здоровья.

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Рожать немедленно!

Тюменские депутаты решили ступить на два шага вперед абортов. И запретить их пропаганду и склонение к ним. В документе указано, что под склонением к совершению аборта понимается уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждения, выдвижение требований беременной женщине. При этом считать склонением не будут доводы врачей или родственников, если на это есть медицинские основания.

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Тюменская аналитика

В США прошли выборы президента США. Победителем оказался Дональд Трамп. Вернулся он в президентское кресло уже во второй раз спустя 4 года после первого срока. В то же время о победе Трампа решил порассуждать экс-сенатор Тюмени Павел Тараканов. И даже сделать прогноз о том, как это повлияет на СВО.

«У Байдена, по сути, три пути», — рассуждает Павел Тараканов:

1. Вывести Киев на переговоры, чтобы Трамп, пообещавший уладить конфликт за сутки, не получил славу миротворца;

2.⁠ ⁠Не вмешиваться, Трамп сам разберется;

3. Резко обострить конфликт и довести его до крайней точки кипения, чтобы разрешить ситуацию было бы практически невозможно.

Россиянам остается лишь надеяться, что демократы предпочтут отказаться от 3 пункта и не допустят эскалации, — пишет сенатор.

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