«У Байдена, по сути, три пути», — рассуждает Павел Тараканов:

1. Вывести Киев на переговоры, чтобы Трамп, пообещавший уладить конфликт за сутки, не получил славу миротворца;

2.⁠ ⁠Не вмешиваться, Трамп сам разберется;

3. Резко обострить конфликт и довести его до крайней точки кипения, чтобы разрешить ситуацию было бы практически невозможно.

Россиянам остается лишь надеяться, что демократы предпочтут отказаться от 3 пункта и не допустят эскалации, — пишет сенатор.