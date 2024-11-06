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Posted 6 ноября, 07:39

Published 6 ноября, 07:39

Modified 6 ноября, 08:13

Updated 6 ноября, 08:13

Лось перевернул автомобиль на тюменской трассе

Лось перевернул автомобиль на тюменской трассе

6 ноября 2024, 07:39
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
На пути из Тюмени в ХМАО водитель легковушки сбил дикое животное. В результате автомобиль перевернулся на крышу, а лось погиб на месте.

ДТП произошло в ночь на 6 ноября. Лось выбежал на дорогу внезапно, и водитель не успел среагировать.

«Nissan наехал на лося на 105 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. 61-летний водитель поранил руку, животное погибло», — сообщили в местном УГИБДД.

Автоинспекторы предполагают, что причиной послужила высокая скорость движения транспорта.

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Недавно стало известно, что в условиях ухудшения погоды дорожные службы установили на некоторых трассах Тюмени временные знаки ограничения скорости. Сотрудники ГИБДД регулярно просят водителей соблюдать безопасную скорость вождения.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#ДТП#Авария#Лось
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