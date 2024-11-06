Лось перевернул автомобиль на тюменской трассе

Posted 6 ноября, 07:39
Published 6 ноября, 07:39
Modified 6 ноября, 08:13
Updated 6 ноября, 08:13
ДТП произошло в ночь на 6 ноября. Лось выбежал на дорогу внезапно, и водитель не успел среагировать.
«Nissan наехал на лося на 105 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. 61-летний водитель поранил руку, животное погибло», — сообщили в местном УГИБДД.
Автоинспекторы предполагают, что причиной послужила высокая скорость движения транспорта.
Недавно стало известно, что в условиях ухудшения погоды дорожные службы установили на некоторых трассах Тюмени временные знаки ограничения скорости. Сотрудники ГИБДД регулярно просят водителей соблюдать безопасную скорость вождения.