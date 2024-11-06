Где в Тюмени продают самые дешевые новостройки

54% студий представлено в диапазоне до 4,5 миллиона рублей. Наибольшая доля однокомнатных квартиры представлены в диапазоне от 5 до 5,5 миллиона рублей (24%). 52% квартир 1+ представлено в диапазоне от 5 до 6 миллионов. Средняя стоимость двухкомнатных квартир варьируется до 6,5 до 8 миллионов рублей, трехкомнатных — превышает 10 миллионов рублей. В целом стоимость жилья за сентябрь увеличилась на 1,02% по сравнению с августом 2024 года, квадратный метр в новостройках подорожал до 136 тысяч рублей.