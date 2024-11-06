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Posted 6 ноября, 03:54

Published 6 ноября, 03:54

Modified 6 ноября, 04:34

Updated 6 ноября, 04:34

Где в Тюмени продают самые дешевые новостройки

Где в Тюмени продают самые дешевые новостройки

6 ноября 2024, 03:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Самые дорогие квартиры в новостройках Тюмени продают в районе Исторического центра и Драматического театра, а самые дешевые в Патрушева, Дербышах, Ново-Патрушево.

Разница в цене достигает более 100 тысяч рублей за квадратный метр. В самых дорогих районах квадратный метр жилья стоит более 200 тысяч рублей, в дешевых — около 100 тысяч.

При этом на па первом месте по объему предложения располагается район Плеханово с долей 17,73% от общего объема предложения. За ним следуют районы 5-й Заречный микрорайон (10,52%), Лесобаза (8,12%) и далее в порядке убывания, Мыс, Тарманы, Комарово Парк, Тюменская слобода, сообщили аналитики федеральной риелторской компании «Этажи».

По данным экспертов, доля выставленных на продажу квартир эконом класса составляет16%, комфорт-класса — 81,9%, бизнес-класса — 2,2% от общего объема предложения.

54% студий представлено в диапазоне до 4,5 миллиона рублей. Наибольшая доля однокомнатных квартиры представлены в диапазоне от 5 до 5,5 миллиона рублей (24%). 52% квартир 1+ представлено в диапазоне от 5 до 6 миллионов. Средняя стоимость двухкомнатных квартир варьируется до 6,5 до 8 миллионов рублей, трехкомнатных — превышает 10 миллионов рублей. В целом стоимость жилья за сентябрь увеличилась на 1,02% по сравнению с августом 2024 года, квадратный метр в новостройках подорожал до 136 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился до 94 дней средний срок продажи квартиры. Ранее жилье продавалось в среднем на 82 дня.

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